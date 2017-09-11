NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
сентября
pda
Поиск
Архив

За три дня в парке "Зарядье" уничтожили 10 тысяч растений
14 сентября 2017 г. | Время публикации 09:14 | Последние изменения 09:20
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
АГН Москва / Киселев Сергей
За первые дни работы в парке "Зарядье" уничтожили более 10 тысяч растений, в том числе внесенные в Красную книгу. Об этом рассказал "Комсомольской правде" начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.

По данным администрации парка, поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми нарушителями не получается. За это время в зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Люди вытаптывают лужайки и даже уносят с собой растения, которые занесены в Красную книгу. Для восстановления парка потребуется собрать в питомниках около 10 тысяч растений и частично заменить грунт.

Чтобы спасти парк, на лужайках поставили таблички "По газонам не ходить" и регулярно просят посетителей не разрушать парк. Кроме того, для сохранения ландшафта и архитектуры парка вводятся ограничения на вход. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется. Предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00. Напомним, в первый же день открытия парка для посетителей вандалы повредили купол и разбили световое окно на крыше павильона "Медиацентр".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Парк "Зарядье" стал мишенью вандалов в первый день открытия для горожан
12 сентября 2017 г.
Парк "Зарядье" стал мишенью вандалов в первый день открытия для горожан
Вандалы повредили стеклянный купол парка "Зарядье", разбив его камнем. Пострадали конструкции так называемой "стеклянной коры" медиацентра, окно, а также деревья парка. На камеры видеонаблюдения вандалы не попали.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.09.2017   10:38
4
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 14 сентября 2017 г. // Последняя новость 10:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>