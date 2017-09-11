За три дня в парке "Зарядье" уничтожили 10 тысяч растений

За первые дни работы в парке "Зарядье" уничтожили более 10 тысяч растений, в том числе внесенные в Красную книгу. Об этом рассказал "Комсомольской правде"
начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.
По данным администрации парка, поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми нарушителями не получается. За это время в зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Люди вытаптывают лужайки и даже уносят с собой растения, которые занесены в Красную книгу. Для восстановления парка потребуется собрать в питомниках около 10 тысяч растений и частично заменить грунт.
Чтобы спасти парк, на лужайках поставили таблички "По газонам не ходить" и регулярно просят посетителей не разрушать парк. Кроме того, для сохранения ландшафта и архитектуры парка вводятся ограничения на вход. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы
, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется. Предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00. Напомним, в первый же день открытия парка для посетителей вандалы повредили купол
и разбили световое окно на крыше павильона "Медиацентр".