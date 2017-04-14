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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новой Москве
15 апреля 2017 г. | Время публикации 12:49
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В районе деревни Губцево в ТиНАО произошла авария, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. "На автодороге Крекшино-Троицк в районе дер. Губцево произошло столкновение автомобилей Hyundai и Skoda, в результате чего Hyundai отбросило и он задел автомобиль Chevrolet. По предварительным данным, один человек погиб и трое ранены", – сказал собеседник агентства. Jн добавил, что на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.
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Суббота, 15 апреля 2017 г. // Последняя новость 12:49
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