Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новой Москве Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru В районе деревни Губцево в ТиНАО произошла авария, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. "На автодороге Крекшино-Троицк в районе дер. Губцево произошло столкновение автомобилей Hyundai и Skoda, в результате чего Hyundai отбросило и он задел автомобиль Chevrolet. По предварительным данным, один человек погиб и трое ранены", – сказал собеседник агентства. Jн добавил, что на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.



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