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Из-за парада ретротрамваев до вечера субботы перекрыт Чистопрудный бульвар
15 апреля 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 10:01
Рубрики: Автотранспорт, Культура  
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Moscow-Live.ru
Парад, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". В параде примут участие трамвайные вагоны разных эпох, в том числе конка 1884 года.

"Запряженная лошадьми конка XIX века примет участие в выставке ретротранспорта, которая пройдет 15 апреля на Чистопрудном бульваре в рамках очередного Парада трамваев. Гости мероприятия смогут осмотреть и сфотографировать этот уникальный экспонат", – рассказал собеседник агентства.

Всего на площадке будут представлены 16 трамваев: вагон "Ф" 1908 года выпуска, моторный вагон "БФ", звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" – трамвай "КМ", рижский РВЗ-6, широко известный трамвай "МТВ-82" и другие. Также в параде примут участие и современные модели: трехсекционный низкопольный вагон "Витязь-М" и рельсоочистительный вагон "РОСТ", который в настоящее время тестируется в столице.

После 11:00 субботы трамваи из депо на Шаболовке колонной проследуют по центральным улицам до Чистопрудного бульвара, где с 12:00 до 15:00 будет работать выставка трамваев. "Все трамваи будут доступны для посещения. Рядом с каждым ретроэкспонатом гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох", – отметил представитель "Мосгортранса".

В свою очередь в пресс-службе Центре организации дорожного движения сообщили, что в связи с проведением парада трамваев и последующей выставкой в ночь на 15 апреля и в течение дня до 18:00 для движения транспорта будет закрыт Чистопрудный бульвар в обоих направлениях.
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