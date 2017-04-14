На Пасху погода в Москве станет еще хуже, предупредили синоптики Рубрики: Погода

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"Под утро в городе подморозит до минус 1 – минус 3 градусов, может выпасть до 1 см снега, на дорогах будет скользко", – отметил представитель метеослужбы. Днем снег и мокрый снег продолжат идти, по предварительным расчетам, ожидается до 8 мм осадков – почти 20% месячной нормы.



Максимальная температура воздуха составит всего плюс 3-5 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. Кроме того, как сообщается на



Синоптики также предупреждают, что циклон сохранит свое влияние на погоду в Москве и в начале следующей недели. Будет холодно, ветрено и сыро. Ожидается гололедица. Погода в Москве испортится в праздник Пасхи. Как сообщили в столичном Метеобюро, на которое ссылается ТАСС , атмосферный фронт утром в воскресенье, 16 апреля, принесет похолодание, мокрый снег и усиление ветра."Под утро в городе подморозит до минус 1 – минус 3 градусов, может выпасть до 1 см снега, на дорогах будет скользко", – отметил представитель метеослужбы. Днем снег и мокрый снег продолжат идти, по предварительным расчетам, ожидается до 8 мм осадков – почти 20% месячной нормы.Максимальная температура воздуха составит всего плюс 3-5 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. Кроме того, как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в Москве и Подмосковье на 16 апреля из-за непогоды объявлен "желтый" уровень опасности, ожидаются гроза и дождь.Синоптики также предупреждают, что циклон сохранит свое влияние на погоду в Москве и в начале следующей недели. Будет холодно, ветрено и сыро. Ожидается гололедица.



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