В столице началась ежегодная акция по раздельному сбору отходов

28 марта 2017 г. Мытищи намного обогнали столицу в рейтинге Гринпис о доступности раздельного сбора мусора

Подмосковные Мытищи на втором месте: там доступ к сортировке мусора по специальным контейнерам есть у 77 процентов жителей. Москва оказалась только на 40-й позиции - собирать отходы раздельно могут лишь 8% горожан.