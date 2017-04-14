В столице началась ежегодная акция по раздельному сбору отходов

C 15 апреля по 28 мая в 10 округах Москвы пройдет ежегодная экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяй и используй". Об этом сообщается на сайте
столичного департамента природопользования.
Мобильные пункты будут работать по субботам и воскресеньям около станций метро, торговых центров, возле школ, ВУЗов и жилых домов, актуальную информацию по точкам стоянки можно узнать по телефону горячей линии +7 (495) 545-54-01. В рамках акции будет проходить конкурс среди московских школьников, которые традиционно являются активными участниками акции. Школы-победители, собравшие наибольшее количество отходов и занявшие первые 3 места, получат награды.
В целом же эксперименты с раздельными сбором мусора проходят в столице вяло и даже встречают сопротивление. Так, в ноябре 2015 года в Центральном округе снесли 15
из 20 экспериментальных пунктов раздельного сбора, хотя они были востребованы у горожан. Причиной сноса назвали наваленный возле пунктов сбора мусор, "неоформленные земельно-правовые отношения" и несоответствие размеров контейнеров. Сотрудники Центра экологических инициатив еще в 2013 году просили мэрию оформить пункты сбора мусора, но им ответили, что эта процедура не нужна.
Кроме того, в России нет нормативных актов, которые бы регламентировали раздельный сбор мусора, а работники фирм, занимающихся вывозом мусора, также не уделяют сортировке должного внимания
. В недавнем рейтинге российских городов, где лучше всего организован раздельный сбор мусора, Москва оказалась лишь на 40-й строчке
, в то время как подмосковные Мытищи занимают вторую строчку и доступ к сортировке мусора по специальным контейнерам там имеют 77 процентов жителей.