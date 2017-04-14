]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
апреля
pda
Поиск
Архив

С 17 апреля частично ограничат проезд по Садовому кольцу из-за работ по программе "Моя улица"
15 апреля 2017 г. | Время публикации 17:25 | Последние изменения 18:54
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Работы по программе "Моя улица" на Садовом кольце Москвы стартуют в ночь с 16 на 17 апреля. Как сообщается на сайте столичной мэрии, работы по благоустройству начнутся на внутренней и внешней сторонах Садового кольца.

"Перекрывать движение полностью не планируется. Работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Для транспорта на каждом из участков свободными останутся от двух до шести полос. Движение будет ограничено на одной–четырех полосах", – отмечается в сообщении. При этом все мосты и эстакады будут открыты для проезда машин.

ТАСС сообщает, на каких участках ограничат движение: на внешней стороне Садового кольца ограничения по некоторым полосам введут на участках от улицы Долгоруковской до проспекта Мира, от проспекта Мира до улицы Каланчевской, затем до Полуярославской набережной, от Николоямской набережной до улицы Александра Солженицына, от Космодамианской набережной до улицы Дубининской, от Большой Якиманки до улицы Мытной, на Зубовском бульваре.

На внутренней стороне Садового кольца ограничения будут введены от улицы Малая Дмитровка до Верхней Радищевской улицы, от Космодамианской набережной до Большой Ордынки, от Житной улицы до Большой Якиманки, от Коровьего Вала до Мытной улицы, от Крымской площади до Пречистенки.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.04.2017   21:22
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 15 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>