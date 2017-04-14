С 17 апреля частично ограничат проезд по Садовому кольцу из-за работ по программе "Моя улица" Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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"Перекрывать движение полностью не планируется. Работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Для транспорта на каждом из участков свободными останутся от двух до шести полос. Движение будет ограничено на одной–четырех полосах", – отмечается в сообщении. При этом все мосты и эстакады будут открыты для проезда машин.



сообщает, на каких участках ограничат движение: на внешней стороне Садового кольца ограничения по некоторым полосам введут на участках от улицы Долгоруковской до проспекта Мира, от проспекта Мира до улицы Каланчевской, затем до Полуярославской набережной, от Николоямской набережной до улицы Александра Солженицына, от Космодамианской набережной до улицы Дубининской, от Большой Якиманки до улицы Мытной, на Зубовском бульваре.



На внутренней стороне Садового кольца ограничения будут введены от улицы Малая Дмитровка до Верхней Радищевской улицы, от Космодамианской набережной до Большой Ордынки, от Житной улицы до Большой Якиманки, от Коровьего Вала до Мытной улицы, от Крымской площади до Пречистенки. Работы по программе "Моя улица" на Садовом кольце Москвы стартуют в ночь с 16 на 17 апреля. Как сообщается на сайте столичной мэрии, работы по благоустройству начнутся на внутренней и внешней сторонах Садового кольца."Перекрывать движение полностью не планируется. Работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Для транспорта на каждом из участков свободными останутся от двух до шести полос. Движение будет ограничено на одной–четырех полосах", – отмечается в сообщении. При этом все мосты и эстакады будут открыты для проезда машин. ТАСС сообщает, на каких участках ограничат движение: на внешней стороне Садового кольца ограничения по некоторым полосам введут на участках от улицы Долгоруковской до проспекта Мира, от проспекта Мира до улицы Каланчевской, затем до Полуярославской набережной, от Николоямской набережной до улицы Александра Солженицына, от Космодамианской набережной до улицы Дубининской, от Большой Якиманки до улицы Мытной, на Зубовском бульваре.На внутренней стороне Садового кольца ограничения будут введены от улицы Малая Дмитровка до Верхней Радищевской улицы, от Космодамианской набережной до Большой Ордынки, от Житной улицы до Большой Якиманки, от Коровьего Вала до Мытной улицы, от Крымской площади до Пречистенки.



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