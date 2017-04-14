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Греческий спортсмен задержан в Москве по подозрению в угоне машин
15 апреля 2017 г. | Время публикации 14:59 | Последние изменения 15:16
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Оперативники уголовного розыска по Северо-Восточному округу столицы задержали Георгиоса Пападопулоса, члена олимпийской сборной Греции по вольной борьбе. По данным полиции, он собрал банду автоугонщиков на территории Москвы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Life.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что Пападопулос вместе с приятелями угонял элитные иномарки по всему городу. Сам он отвечал за изготовление копий ключей. Он делал их в Греции, а затем возвращался с ними в Россию.

В настоящее время спортсмен задержан сотрудниками правоохранительных органов, вскоре ему предъявят обвинение. Отмечается, что в Федерации спортивной борьбы России личность Пападопулоса подтвердили.
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