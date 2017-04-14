Более 55 км трамвайных путей реконструируют в Москве за два года Рубрики: Общественный транспорт

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Ликсутов напомнил, что в текущем году трамвай вернется и на площадь Тверской заставы, что "позволит перевозить несколько десятков тысяч человек каждый день крайне загруженного транспортного узла на площади Белорусского вокзала". В текущем и следующем году в столице будет реконструировано более 55 км трамвайных путей, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова. "У нас большие планы – в 2017-2018 годах более 55 км трамвайных путей мы должны заново реконструировать", – сказал он.Ликсутов напомнил, что в текущем году трамвай вернется и на площадь Тверской заставы, что "позволит перевозить несколько десятков тысяч человек каждый день крайне загруженного транспортного узла на площади Белорусского вокзала".



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