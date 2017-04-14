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Более 55 км трамвайных путей реконструируют в Москве за два года
15 апреля 2017 г. | Время публикации 16:32 | Последние изменения 18:49
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
В текущем и следующем году в столице будет реконструировано более 55 км трамвайных путей, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова. "У нас большие планы – в 2017-2018 годах более 55 км трамвайных путей мы должны заново реконструировать", – сказал он.

Ликсутов напомнил, что в текущем году трамвай вернется и на площадь Тверской заставы, что "позволит перевозить несколько десятков тысяч человек каждый день крайне загруженного транспортного узла на площади Белорусского вокзала".
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Суббота, 15 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:00
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