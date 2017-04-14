Работа столичного метро и МЦК в пасхальную ночь продлевается на час Метрополитен Рубрики: Праздники

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"Входы на станции метро и МЦК, а также пересадки в пасхальную ночь будут работать до 02:00", – уточнил собеседник агентства. Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье продлевается до 03:30 работа более сотни маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев государственного унитарного предприятия (ГУП) "Мосгортранс", пролегающих от станций метро и храмов. При этом работа ночных маршрутов наземного транспорта будет осуществляться в обычном режиме. Подробная информация о маршрутах, чья работа продлевается до 03:30, размещена на сайте ГУП "Мосгортранс" (mosgortrans.ru), а также на остановках общественного транспорта. В связи с проведением пасхальных богослужений в ночь с 15 на 16 апреля Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать на час дольше обычного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы."Входы на станции метро и МЦК, а также пересадки в пасхальную ночь будут работать до 02:00", – уточнил собеседник агентства. Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье продлевается до 03:30 работа более сотни маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев государственного унитарного предприятия (ГУП) "Мосгортранс", пролегающих от станций метро и храмов. При этом работа ночных маршрутов наземного транспорта будет осуществляться в обычном режиме. Подробная информация о маршрутах, чья работа продлевается до 03:30, размещена на сайте ГУП "Мосгортранс" (mosgortrans.ru), а также на остановках общественного транспорта.



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