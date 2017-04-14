Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали из-за подозрительной бесхозной сумки Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Как позже выяснилось, обнаруженная в камере хранения Курского вокзала Москвы бесхозная сумка не представляет никакой угрозы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. "В 12:00 мск проверка помещений вокзала была закончена. Бесхозная сумка, обнаруженная в камере хранения на цокольном этаже здания, не представляет угрозы, в ней находятся личные вещи", – сказали в ведомстве. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. Проверка никак не сказалась на движении пригородных электропоездов и поездов дальнего следования. Более 300 пассажиров эвакуировали из здания Курского вокзала Москвы из-за бесхозной сумки, обнаруженной в камере хранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО. "Бесхозная сумка была обнаружена в камере хранения на цокольном этаже здания вокзала. Более 300 человек эвакуированы. В настоящее время проходят проверочные мероприятия, предусмотренные в таких случаях", – сообщили в ведомстве.Как позже выяснилось, обнаруженная в камере хранения Курского вокзала Москвы бесхозная сумка не представляет никакой угрозы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. "В 12:00 мск проверка помещений вокзала была закончена. Бесхозная сумка, обнаруженная в камере хранения на цокольном этаже здания, не представляет угрозы, в ней находятся личные вещи", – сказали в ведомстве. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. Проверка никак не сказалась на движении пригородных электропоездов и поездов дальнего следования.



Предыдущая статья | Следующая статья

