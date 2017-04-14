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Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали из-за подозрительной бесхозной сумки
15 апреля 2017 г. | Время публикации 12:01 | Последние изменения 13:30
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Более 300 пассажиров эвакуировали из здания Курского вокзала Москвы из-за бесхозной сумки, обнаруженной в камере хранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО. "Бесхозная сумка была обнаружена в камере хранения на цокольном этаже здания вокзала. Более 300 человек эвакуированы. В настоящее время проходят проверочные мероприятия, предусмотренные в таких случаях", – сообщили в ведомстве.

Как позже выяснилось, обнаруженная в камере хранения Курского вокзала Москвы бесхозная сумка не представляет никакой угрозы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. "В 12:00 мск проверка помещений вокзала была закончена. Бесхозная сумка, обнаруженная в камере хранения на цокольном этаже здания, не представляет угрозы, в ней находятся личные вещи", – сказали в ведомстве. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. Проверка никак не сказалась на движении пригородных электропоездов и поездов дальнего следования.
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Суббота, 15 апреля 2017 г. // Последняя новость 12:49
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