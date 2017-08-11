NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
августа
pda
Поиск
Архив

К выходным москвичам пообещали до 30 градусов тепла
15 августа 2017 г. | Время публикации 15:20 | Последние изменения 15:39
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Гидрометцентр России
Воздух в столице на этой неделе может прогреться до 30 градусов, осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, вторник будет самым прохладным днем недели: над Европейской территорией России устанавливается антициклон, который принесет солнечную, теплую погоду.

"Установится погода, которая выше нормы на 5-6 градусов, - казалось бы, климатическое лето идет на закат, но нынешняя погода это не признает, наоборот, будет как минимум неделю дарить по-настоящему летнюю погоду", - отметил метеоролог, добавив, что обычной в таких случаях опасности пожара не ожидается из-за прошедшего накануне дождя. Кроме того, повышение температуры до 30 градусов тепла говорит о скором начале грибного сезона. По словам главы Гидрометцентра, это подтверждают и представители лесного хозяйства.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.08.2017   11:21
1
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 20 августа 2017 г. // Последняя новость 19 августа 2017 г. 18:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>