К выходным москвичам пообещали до 30 градусов тепла Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр России Воздух в столице на этой неделе может прогреться до 30 градусов, осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, вторник будет самым прохладным днем недели: над Европейской территорией России устанавливается антициклон, который принесет солнечную, теплую погоду.



"Установится погода, которая выше нормы на 5-6 градусов, - казалось бы, климатическое лето идет на закат, но нынешняя погода это не признает, наоборот, будет как минимум неделю дарить по-настоящему летнюю погоду", - отметил метеоролог, добавив, что обычной в таких случаях опасности пожара не ожидается из-за прошедшего накануне дождя. Кроме того, повышение температуры до 30 градусов тепла говорит о скором начале грибного сезона. По словам главы Гидрометцентра, это подтверждают и представители лесного хозяйства.







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