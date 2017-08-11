Супруг сбитой на переходе женщины рассказал, что за рулем автомобиля был пьяный полицейский Рубрики: Происшествия

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Инцидент произошел 8 августа около 20:00. Автомобиль вылетел на скорости на пешеходный переход, где в этот момент находилась толпа людей. "Кто-то успел отскочить, кто-то - нет. Зеленый для пешеходов в момент наезда должен был гореть еще 15 секунд", - рассказал собеседник портала.



Как отмечается, за рулем "ВАЗа" находился 38-летний лейтенант полиции Дмитрий Лапиков. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, он предъявил им не только документы на транспортное средство, но и служебное удостоверение. По словам мужа пострадавшей, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения - его речь была путанной, от него пахло спиртным. При этом от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



СМИ ранее сообщали об этом инциденте, но о виновнике аварии в публикациях ничего не говорилось. "В районе дома 23 по улице Маршала Катукова водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - цитировало За рулем автомобиля ВАЗ-2114, который на минувшей неделе сбил двух женщин на улице Маршала Катукова в Москве, находился лейтенант полиции, который, по словам очевидцев, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Газете.Ru" рассказал супруг одной из пострадавших. Ранее в СМИ личность водителя не раскрывалась.Инцидент произошел 8 августа около 20:00. Автомобиль вылетел на скорости на пешеходный переход, где в этот момент находилась толпа людей. "Кто-то успел отскочить, кто-то - нет. Зеленый для пешеходов в момент наезда должен был гореть еще 15 секунд", - рассказал собеседник портала.Как отмечается, за рулем "ВАЗа" находился 38-летний лейтенант полиции Дмитрий Лапиков. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, он предъявил им не только документы на транспортное средство, но и служебное удостоверение. По словам мужа пострадавшей, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения - его речь была путанной, от него пахло спиртным. При этом от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.СМИ ранее сообщали об этом инциденте, но о виновнике аварии в публикациях ничего не говорилось. "В районе дома 23 по улице Маршала Катукова водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - цитировало агентство "Москва" заявление пресс-службы столичного управления ГИБДД.



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