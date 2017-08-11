Акция "Ночь кино" пройдет в столице 26 и 27 августа Развлечения Рубрики: Культура

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26 августа основная программа событий будет представлена в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы самых ожидаемых российских фильмов осени: "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых". Попасть на них можно бесплатно по предварительной регистрации



В кинотеатре "Пионер" пройдет показ фильма "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова и встреча с его создателями. В кинотеатре "Горизонт" сети "Формула кино" покажут комедийный альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян. Эта картина - продолжение фильма "Про любовь", который стал победителем фестиваля "Кинотавр–2015" и получил приз мэра Москвы "За лучший образ Москвы в киноискусстве" на прошедшем ММКФ. А в кинотеатре "Космос" будут представлены первые серии интеллектуального триллера "Гоголь. Начало" с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях.



В летнем кинотеатре парка "Музеон" покажут легендарный фильм "АССА" в формате sing-a-long. Это интерактивное костюмированное представление, в котором зрители превращаются в участников действа: переодеваются в костюмы и вместе с актерами танцуют и подпевают песням из кино.



27 августа в Саду имени Баумана состоится образовательный фестиваль. В 12:00 Большой фестиваль мультфильмов представит там программу для детей, которая включит в себя мастер-классы по созданию анимации и показ лучших картин современного кинематографа. Днем в парке откроется творческая мастерская, где преподаватели школы кино и телевидения "Индустрия" проведут мастер-классы по режиссуре, сценарному и операторскому мастерству. В течение дня можно будет увидеть лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино "Короче" и послушать лекции под открытым небом.



Днем во дворе Музея Москвы состоится концерт Московского ансамбля современной музыки: в программу войдут произведения Эннио Морриконе и российских композиторов Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко, писавших музыку к современным российским картинам. Завершением Дня российского кино станет грандиозная премьера саундтрека к фильму "Человек с киноаппаратом", который специально к "Ночи кино" написал композитор и музыкальный руководитель электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский.



Отдельная программа пройдет в сети городских кинотеатров "Москино". Режиссеры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре "Звезда" и поделятся секретами создания анимационных фильмов. В кинотеатре "Березка" можно будет увидеть работы киностудии "Союзмультфильм", созданные за последние 10 лет. В семи кинотеатрах бесплатно покажут комедию "Кухня: Последняя битва", историческую драму "Время первых", драму "28 Панфиловцев", а также мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". А на Площади Сити 26 и 27 августа можно будет увидеть четыре немых фильма о городах и людях будущего - "Гибель сенсации", "Метрополис", "Путешествие на Марс" и "Аэлита" - с саундтреком диджеев и электронных музыкантов. 26 и 27 августа департамент культуры города Москвы проводит акцию "Ночь кино". Как сообщает ТАСС, центральной темой акции станет грядущее 870-летие Москвы: главной площадкой "Ночи кино" станет внутренний двор Музея Москвы, в котором специально для акции будет сооружен киноконцертный зал под открытым небом. Здесь в память об актере Алексее Баталове состоится показ фильма "Летят журавли".26 августа основная программа событий будет представлена в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы самых ожидаемых российских фильмов осени: "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых". Попасть на них можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте акции с 21 августа.В кинотеатре "Пионер" пройдет показ фильма "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова и встреча с его создателями. В кинотеатре "Горизонт" сети "Формула кино" покажут комедийный альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян. Эта картина - продолжение фильма "Про любовь", который стал победителем фестиваля "Кинотавр–2015" и получил приз мэра Москвы "За лучший образ Москвы в киноискусстве" на прошедшем ММКФ. А в кинотеатре "Космос" будут представлены первые серии интеллектуального триллера "Гоголь. Начало" с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях.В летнем кинотеатре парка "Музеон" покажут легендарный фильм "АССА" в формате sing-a-long. Это интерактивное костюмированное представление, в котором зрители превращаются в участников действа: переодеваются в костюмы и вместе с актерами танцуют и подпевают песням из кино.27 августа в Саду имени Баумана состоится образовательный фестиваль. В 12:00 Большой фестиваль мультфильмов представит там программу для детей, которая включит в себя мастер-классы по созданию анимации и показ лучших картин современного кинематографа. Днем в парке откроется творческая мастерская, где преподаватели школы кино и телевидения "Индустрия" проведут мастер-классы по режиссуре, сценарному и операторскому мастерству. В течение дня можно будет увидеть лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино "Короче" и послушать лекции под открытым небом.Днем во дворе Музея Москвы состоится концерт Московского ансамбля современной музыки: в программу войдут произведения Эннио Морриконе и российских композиторов Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко, писавших музыку к современным российским картинам. Завершением Дня российского кино станет грандиозная премьера саундтрека к фильму "Человек с киноаппаратом", который специально к "Ночи кино" написал композитор и музыкальный руководитель электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский.Отдельная программа пройдет в сети городских кинотеатров "Москино". Режиссеры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре "Звезда" и поделятся секретами создания анимационных фильмов. В кинотеатре "Березка" можно будет увидеть работы киностудии "Союзмультфильм", созданные за последние 10 лет. В семи кинотеатрах бесплатно покажут комедию "Кухня: Последняя битва", историческую драму "Время первых", драму "28 Панфиловцев", а также мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". А на Площади Сити 26 и 27 августа можно будет увидеть четыре немых фильма о городах и людях будущего - "Гибель сенсации", "Метрополис", "Путешествие на Марс" и "Аэлита" - с саундтреком диджеев и электронных музыкантов.



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