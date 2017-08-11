Верховный суд заступился за москвичку, которой закрыли доступ к парковке во дворе

Верховный суд удовлетворил иск москвички, которую члены жилищного кооператива лишили права пользования парковкой. Как сообщается на сайте
Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), действия жильцов нарушают нормы Жилищного и Гражданского кодексов РФ.
Члены одного из столичных жилкооперативов организовали закрытую стоянку, чтобы ограничить доступ посторонних машин, и впоследствии лишили истицу и членов ее семьи права пользования парковкой под предлогом нарушения правил. Обстоятельства нарушения правил парковки члены кооператива не назвали. Женщина обратилась в суд, однако Мещанский районный суд столицы и Мосгорсуд отказали ей в удовлетворении иска, сочтя, что лишение ее парковочного места было произведено согласно правилам, а стоянка не является обязательным дополнением к квартире.
В свою очередь, Верховный суд постановил, что действия жильцов нарушают ст. 304–305 Гражданского кодекса, а также п. 4 ст. 37 Жилищного кодекса, согласно которым безусловное и неотчуждаемое право распоряжаться общим имуществом многоквартирного дома принадлежит всем собственникам, а закон не предусматривает ограничения подобного права. Постановление же правительства Москвы, которым руководствовались нижестоящие суды, не регулирует вопросы создания и порядка использования парковочных мест на огороженной придомовой территории. Таким образом, ограничение права собственника на пользование придомовой территорией и размещение автомобиля было признано неправомерным. Верховный суд также отметил, что ключи от шлагбаума, который ограничивает доступ на придомовую парковку, должны получить все собственники квартир.
По словам адвокатов, появление шлагбаумов вызвало немало судебных разбирательств
. Жители домов требуют оспорить решение собрания собственников жилья по установке шлагбаумов, а собственники бизнеса на первых этажах испытывают трудности с доступом для разгрузки машин с грузом и получением пропуска. А управляющие компании стараются установить шлагбаумы в обход собрания собственников жилья или решения Совета депутатов, а также закрывают въезд во двор должникам по ЖКУ.
В свою очередь, покупатели квартир стали просить риелторов подобрать им дома без шлагбаумов
, так как не хотят ежемесячно платить за них. Эксперты утверждают, что шлагбаумы во дворах могут мешать специальным службам, но способствуют снижению числа автоугонов. А специалисты в сфере урбанистики заявляют, что от появления большого количества частных территорий Москва начнет распадаться на части
и, по сути, перестанет быть городом как таковым.