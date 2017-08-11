Верховный суд заступился за москвичку, которой закрыли доступ к парковке во дворе

5 июля 2017 г. Городские службы начали бороться со шлагбаумами во дворах

Шлагбаумы все чаще становятся поводом для конфликтов и судебных разбирательств. Бизнесмены не хотят платить за них или испытывают трудности с доступом, а покупатели квартир просят риелторов подобрать дома без шлагбаумов.