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Ночная гроза в Подмосковье унесла жизни двух человек
15 августа 2017 г. | Время публикации 14:15 | Последние изменения 14:19
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Управление Следственного комитета РФ по Московской области начало проверку по факту гибели двух человек в Балашихе во время грозы в ночь на вторник, 15 августа, сообщается на сайте ведомства. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Как отмечает пресс-служба СК, инцидент произошел в непосредственной близости от одного из домов по улице Черняховского в микрорайоне Салтыковка. В результате сильного порыва ветра там оборвало кабель столба электропередач, из-за чего двух человек поразило током. Прибывшие на место происшествия медики помочь пострадавшим уже не смогли.

Специалисты с портала "Метеоновости" обратили внимание на то, что грозы в столичном регионе прошли по принципу "где густо, где пусто". Так, на севере и северо-западе Подмосковья дождя не было совсем, а восток "утонул". Например, в соседних с Балашихой Люберцах минувшим вечером и ночью выпал 51 миллиметр осадков, в Железнодорожном - 48 миллиметров.

Судя по фотографиям, которые жители московского региона публикуют в социальных сетях, гроза в ночь на 15 августа местами была по-настоящему жуткой.





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