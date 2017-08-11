Ночная гроза в Подмосковье унесла жизни двух человек

Управление Следственного комитета РФ по Московской области начало проверку по факту гибели двух человек в Балашихе во время грозы в ночь на вторник, 15 августа, сообщается
на сайте ведомства. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
Как отмечает пресс-служба СК, инцидент произошел в непосредственной близости от одного из домов по улице Черняховского в микрорайоне Салтыковка. В результате сильного порыва ветра там оборвало кабель столба электропередач, из-за чего двух человек поразило током. Прибывшие на место происшествия медики помочь пострадавшим уже не смогли.
Специалисты с портала "Метеоновости"
обратили внимание на то, что грозы в столичном регионе прошли по принципу "где густо, где пусто". Так, на севере и северо-западе Подмосковья дождя не было совсем, а восток "утонул". Например, в соседних с Балашихой Люберцах минувшим вечером и ночью выпал 51 миллиметр осадков, в Железнодорожном - 48 миллиметров.
Судя по фотографиям, которые жители московского региона публикуют в социальных сетях, гроза в ночь на 15 августа местами была по-настоящему жуткой.