В мэрии объяснили нежелание ставить на учет приезжих ВИЧ-пациентов особенностями законодательства

Накануне в средствах массовой информации появились сообщения о том, что столичный департамент здравоохранения отказал
двум прописанным в регионах пациентам с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в прикреплении к городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом. Сегодня инцидент прокомментировал представитель департамента здравоохранения Алексей Мазус, который подчеркнул, что возникшая ситуация связана с правилами обеспечения регионов лекарственными препаратами.
"Лекарственные препараты поставляются Минздравом России в субъекты РФ согласно плану-графику в объеме годовой потребности, определенной на основании регионального регистра", - отметил чиновник (цитата по РИА "Новости"
). По словам Мазуса, для обеспечения лекарствами пациента, который постоянно проживает в другом регионе, должна быть произведена передача препаратов между субъектами в соответствии с законодательством.
При этом представитель департамента добавил, что процесс передачи лекарств занимает определенное время, поскольку перед этим необходимо внести соответствующие изменения в региональные регистры людей с ВИЧ. "По согласованию с Минздравом России департамент здравоохранения Москвы обеспечивает безусловное прикрепление к городскому центру граждан РФ, на которых получены целевые лекарственные средства в объеме годовой потребности", - заключил Мазус.
Ранее РБК
сообщал, что столичные власти отказались ставить на учет двух пациентов до тех пор, пока власти областей, в которых они раньше проживали, не перешлют в столицу выделенный на них годовой запас лекарств.
Юрист Александр Ездаков, оказывающий юридическую поддержку пациентам с ВИЧ, заявил, что отправил ответы департамента вместе с жалобами пациентов в московский Росздравнадзор. Он подчеркнул, что у граждан России есть право самостоятельно выбирать медицинскую организацию, а при переезде из одного региона в другой сведения о человеке исключаются из регистра "родного" региона и передаются властям по новому месту жительства.