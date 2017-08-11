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В мэрии объяснили нежелание ставить на учет приезжих ВИЧ-пациентов особенностями законодательства
15 августа 2017 г. | Время публикации 18:16 | Последние изменения 18:24
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Накануне в средствах массовой информации появились сообщения о том, что столичный департамент здравоохранения отказал двум прописанным в регионах пациентам с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в прикреплении к городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом. Сегодня инцидент прокомментировал представитель департамента здравоохранения Алексей Мазус, который подчеркнул, что возникшая ситуация связана с правилами обеспечения регионов лекарственными препаратами.

"Лекарственные препараты поставляются Минздравом России в субъекты РФ согласно плану-графику в объеме годовой потребности, определенной на основании регионального регистра", - отметил чиновник (цитата по РИА "Новости"). По словам Мазуса, для обеспечения лекарствами пациента, который постоянно проживает в другом регионе, должна быть произведена передача препаратов между субъектами в соответствии с законодательством.

При этом представитель департамента добавил, что процесс передачи лекарств занимает определенное время, поскольку перед этим необходимо внести соответствующие изменения в региональные регистры людей с ВИЧ. "По согласованию с Минздравом России департамент здравоохранения Москвы обеспечивает безусловное прикрепление к городскому центру граждан РФ, на которых получены целевые лекарственные средства в объеме годовой потребности", - заключил Мазус.

Ранее РБК сообщал, что столичные власти отказались ставить на учет двух пациентов до тех пор, пока власти областей, в которых они раньше проживали, не перешлют в столицу выделенный на них годовой запас лекарств.

Юрист Александр Ездаков, оказывающий юридическую поддержку пациентам с ВИЧ, заявил, что отправил ответы департамента вместе с жалобами пациентов в московский Росздравнадзор. Он подчеркнул, что у граждан России есть право самостоятельно выбирать медицинскую организацию, а при переезде из одного региона в другой сведения о человеке исключаются из регистра "родного" региона и передаются властям по новому месту жительства.
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