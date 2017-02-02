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На Avito под застройку продают кусок сквера напротив Троице-Сергиевой лавры
15 февраля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 11:48
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Риелторское агентство продает на Avito участок напротив Троице-Сергиевой лавры, сообщает "Открытая Россия". За шесть соток на проспекте Красной Армии, 136Б просят 13 миллионов рублей. Там можно построить торговый павильон, гостиницу или деловой центр. По карте и фотографиям видно, что земля вплотную примыкает к скверу и памятнику родителям Сергия Радонежского.

Сквер открылся в 2014 году к 700-летию преподобного Сергия. Он принадлежит городу, а участок на продажу – частному собственнику. По данным "Альтернативной газеты", это "один из депутатов горсовета Сергиева Посада". При этом земля огорожена одним забором и оформлена как единая композиция вокруг памятника. Визуально понять, что продаваемые шесть соток не относятся к скверу, невозможно.

Вид разрешенного использования участка можно переделать под любой, говорит по телефону риелтор. Но так как это исторический центр, могут быть "замечания по постройке". Анонимный источник в администрации Сергиева Посада связал объявление на Avito c "политической борьбой в городе". На официальный запрос в администрации ответили, что "угрозы ни памятнику, ни скверу нет". В объявлении якобы опубликованы неправильные фотографии, и речь идет о другом участке. Но о каком именно, не уточняется.

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