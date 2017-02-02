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"Час Земли" пройдет в столице 25 марта
15 февраля 2017 г. | Время публикации 10:23 | Последние изменения 12:02
Рубрики: Общество  
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В рамках акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта, в Москве будет отключена подсветка на ряде городских объектов и освещение рекламных конструкций. Как сообщается на сайте департамента градостроительной политики, сигналом начала акции станет активация символического рубильника перед зданием столичной мэрии, сама акция пройдет с 20.30 до 21.30. В прошлом году в рамках акции была отключена подсветка более чем 800 объектов, включая здание Московского государственного университета, Останкинскую телебашню, домов на улицах Новый Арбат и Тверская, а также на Садовом кольце.

Акция призвана привлечь внимание горожан к бережному использованию энергетических ресурсов и необходимости снижения негативного воздействия, вызывающего изменение климата. 2017 год объявлен в России Годом экологии, который призван сфокусировать внимание сограждан на проблемах, связанных с окружающей средой, а также на сохранении биологического разнообразия и обеспечении экологической безопасности.

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