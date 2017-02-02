"Час Земли" пройдет в столице 25 марта

16 марта 2016 г. Подсветку более тысячи зданий отключат в столице на "Час Земли"

В список зданий-участников акции 19 марта попали сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Дворец спорта в Лужниках, вокзалы, мосты, гостиницы "Москва", "Украина", "Националь". Впервые отключат подсветку башен "Москва-Сити".