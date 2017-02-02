"Час Земли" пройдет в столице 25 марта

В рамках акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта, в Москве будет отключена подсветка на ряде городских объектов и освещение рекламных конструкций. Как сообщается на сайте
департамента градостроительной политики, сигналом начала акции станет активация символического рубильника перед зданием столичной мэрии, сама акция пройдет с 20.30 до 21.30. В прошлом году
в рамках акции была отключена подсветка более чем 800 объектов, включая здание Московского государственного университета, Останкинскую телебашню, домов на улицах Новый Арбат и Тверская, а также на Садовом кольце.
Акция призвана привлечь внимание горожан к бережному использованию энергетических ресурсов и необходимости снижения негативного воздействия, вызывающего изменение климата. 2017 год объявлен в России Годом экологии, который призван сфокусировать внимание сограждан на проблемах, связанных с окружающей средой, а также на сохранении биологического разнообразия и обеспечении экологической безопасности.