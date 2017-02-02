Власти Подмосковья предложили жителям скинуться по 600 рублей на ремонт подъездов

Подмосковные власти предложили жителям добровольно внести по 600 рублей на ремонт подъездов. "Это чисто символическая сумма, примерно 5% от всей стоимости ремонта. Человек, который заплатил свои деньги на ремонт, будет совсем по-другому относиться к своему подъезду", – считает министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
За год в Подмосковье планируется отремонтировать 32 тысячи подъездов. На это нужно 5,9 миллиона рублей. Московская область выделит на ремонт подъездов почти 3 миллиарда рублей. Добровольный сбор с квадратного метра составляет 9,5 рубля. "Мы ставим цель, чтобы собственники сами участвовали в ремонте дома. Но заставлять мы никого не будем", – цитирует Хромушина агентство "Москва"
.
Собственники принимают решение об участии в программе на общем собрании. Собирать деньги можно на отдельном счете или доверить сбор управляющей компании. На сайте программы
указана предельная стоимость ремонта одного подъезда в типовых домах. Для пятиэтажки это 142 тысячи рублей, для 12-этажного дома – 437 тысяч рублей. В перечень работ входят: замена подъездной двери и освещения, ремонт стен, полов, потолков, окон, мусоропровода. Жильцы могут расширить список, но дополнительное благоустройство будут оплачивать уже сами.