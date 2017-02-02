Власти Подмосковья предложили жителям скинуться по 600 рублей на ремонт подъездов Областная инфраструктура Рубрики: Коммунальное хозяйство

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За год в Подмосковье планируется отремонтировать 32 тысячи подъездов. На это нужно 5,9 миллиона рублей. Московская область выделит на ремонт подъездов почти 3 миллиарда рублей. Добровольный сбор с квадратного метра составляет 9,5 рубля. "Мы ставим цель, чтобы собственники сами участвовали в ремонте дома. Но заставлять мы никого не будем", – цитирует Хромушина



Собственники принимают решение об участии в программе на общем собрании. Собирать деньги можно на отдельном счете или доверить сбор управляющей компании. На



Подмосковные власти предложили жителям добровольно внести по 600 рублей на ремонт подъездов. "Это чисто символическая сумма, примерно 5% от всей стоимости ремонта. Человек, который заплатил свои деньги на ремонт, будет совсем по-другому относиться к своему подъезду", – считает министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.За год в Подмосковье планируется отремонтировать 32 тысячи подъездов. На это нужно 5,9 миллиона рублей. Московская область выделит на ремонт подъездов почти 3 миллиарда рублей. Добровольный сбор с квадратного метра составляет 9,5 рубля. "Мы ставим цель, чтобы собственники сами участвовали в ремонте дома. Но заставлять мы никого не будем", – цитирует Хромушина агентство "Москва" Собственники принимают решение об участии в программе на общем собрании. Собирать деньги можно на отдельном счете или доверить сбор управляющей компании. На сайте программы указана предельная стоимость ремонта одного подъезда в типовых домах. Для пятиэтажки это 142 тысячи рублей, для 12-этажного дома – 437 тысяч рублей. В перечень работ входят: замена подъездной двери и освещения, ремонт стен, полов, потолков, окон, мусоропровода. Жильцы могут расширить список, но дополнительное благоустройство будут оплачивать уже сами.



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