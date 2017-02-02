Полиция задержала одного из напавших на сотрудников фельдъегерской службы

14 февраля 2017 г. Один человек убит, двое ранены при нападении на инкассаторов на северо-востоке столицы

Как сообщил источник в правоохранительных органах, неизвестные напали на инкассаторскую машину возле дома по улице Римского-Корсакова. В результате перестрелки один из бандитов убит и еще один ранен, также пострадал инкассатор.