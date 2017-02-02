Полиция задержала одного из напавших на сотрудников фельдъегерской службы

Cотрудники полиции и Росгвардии задержали одного из подозреваемых в нападении на сотрудников фельдъегерской службы на северо-востоке Москвы. Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, ранее в ходе нападения мужчина получил ранение, но скрылся с места происшествия. Он доставлен в медицинское учреждение и после оказания необходимой помощи будет допрошен. Личность и местонахождение третьего соучастника устанавливаются.
Накануне преступники обстреляли фельдъегерей
ФГУП "Главный центр спецсвязи", в завязавшейся перестрелке один из бандитов был убит, второй получил ранение. Двое нападавших, включая раненного, скрылись, не сумев взять деньги. Для их розыска и задержания объявлялся план "Перехват". При нападении также был ранен один фельдъегерь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц" УК РФ.
Как пишет "Российская газета"
, нападавшие прикинулись сотрудниками коммунальных служб. Они были одеты в светоотражающие жилеты и имели при себе лопаты. На служебный микроавтобус "Спецсвязи" они напали, предварительно заблокировав его своим легковым автомобилем. По словам очевидцев, грабители произвели в сторону работников госструктуры не менее 10 выстрелов, но, получив отпор, решили скрыться. Их автомобиль был найден недалеко от станции метро "Алтуфьево". По одной из версий следствия, налетчики просто не поняли, что имеют дело с федеральным спецназом, а не с "обычными" инкассаторами. По другой версии, это могли быть и террористы, целью которых были секретные документы фельдъегерей: что именно находилось в их сумке, пока неизвестно.