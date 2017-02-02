В Мосгордуме предложили наказывать пожизненным заключением за нападение на медиков Рубрики: Общество

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"В последнее время участились случаи нападения на медицинских работников. Мы каждый день слышим о нападениях на медработников. По данным Минздрава РФ, с 2010 года зафиксировано более 1200 случаев таких нападений", - заявила на заседании глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова (цитата по



Стебенкова подчеркнула, что нападение на медработников при исполнении ими своих обязанностей "несет повышенную общественную опасность". Одобренный экспертами МГД законопроект предлагает наказывать за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья медика, штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Если нападение было опасным для здоровья, злоумышленнику будет грозить срок до 10 лет, а за посягательство на жизнь врача документ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. На заседании профильных комиссий Мосгордумы в среду была принята инициатива об ужесточении наказания за насилие против медицинских работников. Теперь рассмотренные столичными парламентариями поправки будут направлены на рассмотрение Госдумы, а в случае их одобрения, Уголовный кодекс пополнится отдельной статьей о преступлениях против медиков."В последнее время участились случаи нападения на медицинских работников. Мы каждый день слышим о нападениях на медработников. По данным Минздрава РФ, с 2010 года зафиксировано более 1200 случаев таких нападений", - заявила на заседании глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова (цитата по "Интерфаксу" ). По ее словам, в одной лишь Москве, по неофициальным данным, происходит около 200 случаев подобных нападений в год. При этом к уголовной ответственности привлекаются лишь 10 процентов виновных, к административной - 18 процентов.Стебенкова подчеркнула, что нападение на медработников при исполнении ими своих обязанностей "несет повышенную общественную опасность". Одобренный экспертами МГД законопроект предлагает наказывать за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья медика, штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Если нападение было опасным для здоровья, злоумышленнику будет грозить срок до 10 лет, а за посягательство на жизнь врача документ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.



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