Четырехлетняя девочка погибла при пожаре, оставшись без присмотра Рубрики: Происшествия

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Как выяснилось, мать девочки покинула квартиру и оставила ребёнка без присмотра. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) Женщина доставлена в следственные органы для проведения необходимых действий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре четырехлетней девочки. Как сообщается на сайте ведомства , инцидент произошел вечером 14 февраля: тело девочки было обнаружено после тушения пожара в квартире жилого дома по Дмитровскому шоссе.Как выяснилось, мать девочки покинула квартиру и оставила ребёнка без присмотра. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) Женщина доставлена в следственные органы для проведения необходимых действий.



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