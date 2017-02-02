Четырехлетняя девочка погибла при пожаре, оставшись без присмотра

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре четырехлетней девочки. Как сообщается на сайте ведомства
, инцидент произошел вечером 14 февраля: тело девочки было обнаружено после тушения пожара в квартире жилого дома по Дмитровскому шоссе.
Как выяснилось, мать девочки покинула квартиру и оставила ребёнка без присмотра.
Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)
Женщина доставлена в следственные органы для проведения необходимых действий.