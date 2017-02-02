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Четырехлетняя девочка погибла при пожаре, оставшись без присмотра
15 февраля 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 11:50
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре четырехлетней девочки. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел вечером 14 февраля: тело девочки было обнаружено после тушения пожара в квартире жилого дома по Дмитровскому шоссе.

Как выяснилось, мать девочки покинула квартиру и оставила ребёнка без присмотра. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) Женщина доставлена в следственные органы для проведения необходимых действий.
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Среда, 15 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:54
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