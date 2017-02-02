У студентов журфака МГУ появился свой Ждун Рубрики: Общество

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"Ждун погостит какое-то время на факультете, познакомится с жизнью журфака, послушает наших профессоров", - отметили в пресс-службе. Ко Дню святого Валентина интернет-мем обзавелся цилиндром, пенсне и воздушным шариком в форме сердца, а ко Дню защитника Отечества ему уже приготовили ружье и каску. При этом фото "Ждуна" в интерьерах факультета за сутки набрало более 11 тысяч "лайков" в интернете.



Ждуном в российском интернете прозвали скульптуру под названием Homunculus Lоxodontus, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Скульптура представляет собой забавное безногое существо со сложенными на животе руками, похожее одновременно на слона, тюленя и огромную личинку. При создании автор вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Ждун стал героем многочисленных фотожаб: оказалось, что он вписывается практически в любую ситуацию. Своего рода "двойник" этого персонажа недавно был обнаружен Факультет журналистики Московского государственного университета завел своего Ждуна - популярного в интернете героя шуточных изображений. Как рассказали ТАСС в пресс-службе журфака, Ждун появился на факультете как шутка студентов в Международный день радио. "Ждун в наушниках, который сидит на балюстраде, символизирует идеального слушателя, сосредоточенного на прослушивании радиопередачи, и заодно ждет запуска студенческого радио Журфака МГУ, которое вот-вот должно стартовать", - пояснили на факультете."Ждун погостит какое-то время на факультете, познакомится с жизнью журфака, послушает наших профессоров", - отметили в пресс-службе. Ко Дню святого Валентина интернет-мем обзавелся цилиндром, пенсне и воздушным шариком в форме сердца, а ко Дню защитника Отечества ему уже приготовили ружье и каску. При этом фото "Ждуна" в интерьерах факультета за сутки набрало более 11 тысяч "лайков" в интернете.Ждуном в российском интернете прозвали скульптуру под названием Homunculus Lоxodontus, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Скульптура представляет собой забавное безногое существо со сложенными на животе руками, похожее одновременно на слона, тюленя и огромную личинку. При создании автор вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Ждун стал героем многочисленных фотожаб: оказалось, что он вписывается практически в любую ситуацию. Своего рода "двойник" этого персонажа недавно был обнаружен в "Аптекарском огороде . Посетители заметили, что на популярный мем похоже растение с причудливым утолщением ствола пиренаканта мальволистная, или "Обезьяний стул". Увидеть редкий африканский суккулент и сделать с ним селфи можно на фестивале "Тропическая зима".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 3 февраля 2017 г. В "Аптекарском огороде" нашли редкое растение, похожее на звезду интернета Ждуна: ФОТО

Посетители заметили, что на популярный мем похоже растение "Обезьяний стул" с причудливым утолщением ствола. Увидеть редкий африканский суккулент и сделать с ним селфи можно на фестивале "Тропическая зима".

