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У студентов журфака МГУ появился свой Ждун
15 февраля 2017 г. | Время публикации 10:57 | Последние изменения 12:03
Рубрики: Общество  
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МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет журналистики Московского государственного университета завел своего Ждуна - популярного в интернете героя шуточных изображений. Как рассказали ТАСС в пресс-службе журфака, Ждун появился на факультете как шутка студентов в Международный день радио. "Ждун в наушниках, который сидит на балюстраде, символизирует идеального слушателя, сосредоточенного на прослушивании радиопередачи, и заодно ждет запуска студенческого радио Журфака МГУ, которое вот-вот должно стартовать", - пояснили на факультете.

"Ждун погостит какое-то время на факультете, познакомится с жизнью журфака, послушает наших профессоров", - отметили в пресс-службе. Ко Дню святого Валентина интернет-мем обзавелся цилиндром, пенсне и воздушным шариком в форме сердца, а ко Дню защитника Отечества ему уже приготовили ружье и каску. При этом фото "Ждуна" в интерьерах факультета за сутки набрало более 11 тысяч "лайков" в интернете.

Ждуном в российском интернете прозвали скульптуру под названием Homunculus Lоxodontus, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Скульптура представляет собой забавное безногое существо со сложенными на животе руками, похожее одновременно на слона, тюленя и огромную личинку. При создании автор вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Ждун стал героем многочисленных фотожаб: оказалось, что он вписывается практически в любую ситуацию. Своего рода "двойник" этого персонажа недавно был обнаружен в "Аптекарском огороде. Посетители заметили, что на популярный мем похоже растение с причудливым утолщением ствола пиренаканта мальволистная, или "Обезьяний стул". Увидеть редкий африканский суккулент и сделать с ним селфи можно на фестивале "Тропическая зима".
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