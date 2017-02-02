Площадь Фиделя Кастро и проезд Андрея Карлова появились в Москве

30 января 2017 г. Площадь Фиделя Кастро появится в районе Сокол

Будущая площадь Фиделя Кастро расположена на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц, рядом с улицей Сальвадора Альенде, который был другом Кастро. Ранее именем Кастро предлагалось назвать проезды в Северном Медведково.