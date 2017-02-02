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Площадь Фиделя Кастро и проезд Андрея Карлова появились в Москве
15 февраля 2017 г. | Время публикации 19:01
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Андрей Карлов | Global Look Press
Столичные власти официально присвоили новые названия четырем улицам и площади, сообщает сайт мэрии. Проектируемый проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы назван именем убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Поблизости находится квартал, где живут семьи сотрудников МИД России и иностранных посольств.

Площадь на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц названа в честь покойного лидера Кубы Фиделя Кастро. Неподалеку находятся улица Сальвадора Альенде – президента Чили, дружившего с Кастро, и улица Уго Чавеса – бывшего президента Венесуэлы. Здесь же расположен комплекс зданий ЦСКА, болельщиком которого был лидер кубинской революции.

Кроме того, городские власти утвердили названия проездов в Хорошевском районе. Один из них назван в честь маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, другой стал улицей Генерала Сандалова. В память о выдающемся ученом и хирурге-офтальмологе Святославе Николаевиче Федорове назван безымянный проезд от Дмитровского шоссе в районе дома 90, корпус 1 до Бескудниковского бульвара.
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