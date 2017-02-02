Рабочие провалились в 30-метровый котлован на стройке метро в Солнцево Рубрики: Происшествия

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Официальный представитель Московского авиационного центра Наталия Арнаут рассказала, что одного из пострадавших рабочих пришлось экстренно госпитализировать в ГКБ N 71 при помощи вертолета экстренных служб. Второго пострадавшего в медучреждение отвезла машина скорой помощи. В каком состоянии сейчас находятся строители, не уточняется. Двое рабочих днем в среду, 15 февраля, провалились в котлован глубиной 30 метров на строительной площадке в столичном районе Солнцево, сообщает агентство "Москва" . Инцидент произошел на объекте компании "Метрострой" на улице Производственная.Официальный представитель Московского авиационного центра Наталия Арнаут рассказала, что одного из пострадавших рабочих пришлось экстренно госпитализировать в ГКБ N 71 при помощи вертолета экстренных служб. Второго пострадавшего в медучреждение отвезла машина скорой помощи. В каком состоянии сейчас находятся строители, не уточняется.



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