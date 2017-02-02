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Рабочие провалились в 30-метровый котлован на стройке метро в Солнцево
15 февраля 2017 г. | Время публикации 18:31
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Двое рабочих днем в среду, 15 февраля, провалились в котлован глубиной 30 метров на строительной площадке в столичном районе Солнцево, сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел на объекте компании "Метрострой" на улице Производственная.

Официальный представитель Московского авиационного центра Наталия Арнаут рассказала, что одного из пострадавших рабочих пришлось экстренно госпитализировать в ГКБ N 71 при помощи вертолета экстренных служб. Второго пострадавшего в медучреждение отвезла машина скорой помощи. В каком состоянии сейчас находятся строители, не уточняется.
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