Двести новых музыканты начнут выступать на станциях московского метро весной

20 декабря 2016 г. Уличный фестиваль музыкантов провалился из-за холодной погоды

Музыканты перестали подавать заявки на фестиваль уличной музыки из-за холодной погоды: к идее планируется вернуться с наступлением весеннего сезона. Годичные же документы на исполнение музыки в метро мешают ротации артистов.