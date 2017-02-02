Двести новых музыканты начнут выступать на станциях московского метро весной

Двести новых музыкантов начнут выступать на 15 площадках московского метро в марте, сообщает пресс-служба подземки. Прослушивания проходили с 7 по 10 февраля. Состав жюри менялся каждый день. Экспертами выступили члены группы "Пицца", участница проекта "Голос" Этери Бериашвили, артист Большого театра Сергей Радченко, классический гитарист Дмитрий Илларионов и пользователи сервиса "Активный гражданин".
Жюри оценивало конкурсантов по четырем параметрам: технике и качеству исполнения, визуальной подаче и общему впечатлению. Список музыкантов, получивших право выступать, опубликован на сайте
проекта "Музыка в метро". В этом году помимо "Маяковской", "Выставочной" и "Курской" музыканты смогут играть на станциях "Достоевская", "Боровицкая", "Полянка", "Китай-город","Театральная", "Охотный Ряд", "Комсомольская", "Таганская" и в вестибюле станций "Пушкинская"-"Тверская".
Уличные музыканты критиковали проект. По их словам, многие участники просто пиарились
, а затем перестали выступать. На новом этапе музыканты получают аккредитацию на год, из-за чего на площадках будут выступать одни и те же люди, считают критики проекта.