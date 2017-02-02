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На парковках со шлагбаумами в центре столицы изменились тарифы
15 февраля 2017 г. | Время публикации 15:08 | Последние изменения 15:34
Рубрики: Автотранспорт, Тарифы  
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Moscow-Live.ru
На плоскостных парковках со шлагбаумами изменились тарифы. Цена зависит от расположения парковки и времени суток, сообщает Департамента транспорта. В центре Москвы и возле деловых объектов парковки с 10:00 до 22:00 стоят 50 рублей в час. Ночью парковка в первые два часа стоит 50 рублей в час, далее – бесплатно.

У ВДНХ и парка "Сокольники" ночная парковка подешевеет до 50 рублей в первые два часа, далее – бесплатно. Стоимость дневной парковки не изменится: 50 рублей в час в будни и 100 рублей в час в выходные. На Хамовническом Валу и улице Полбина появятся новые парковки, доступные по месячному абонементу. Таким образом, у местных жителей появятся недорогие ночные охраняемые парковки, а дворы освободятся, считают в департаменте.

В конце прошлого года блогер Иван Ежиков обратил внимание на плохую охрану и содержание плоскостных парковок. По его данным, примерно четверть плоскостных парковок – пустыри. Другие парковки разломаны и разграблены, а оставшиеся охраняют не круглосуточно.
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