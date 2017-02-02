На парковках со шлагбаумами в центре столицы изменились тарифы

На плоскостных парковках со шлагбаумами изменились тарифы. Цена зависит от расположения парковки и времени суток, сообщает
Департамента транспорта. В центре Москвы и возле деловых объектов парковки с 10:00 до 22:00 стоят 50 рублей в час. Ночью парковка в первые два часа стоит 50 рублей в час, далее – бесплатно.
У ВДНХ и парка "Сокольники" ночная парковка подешевеет до 50 рублей в первые два часа, далее – бесплатно. Стоимость дневной парковки не изменится: 50 рублей в час в будни и 100 рублей в час в выходные. На Хамовническом Валу и улице Полбина появятся новые парковки, доступные по месячному абонементу. Таким образом, у местных жителей появятся недорогие ночные охраняемые парковки, а дворы освободятся, считают в департаменте.
В конце прошлого года блогер Иван Ежиков обратил внимание на плохую охрану и содержание плоскостных парковок. По его данным, примерно четверть плоскостных парковок – пустыри
. Другие парковки разломаны и разграблены, а оставшиеся охраняют не круглосуточно.