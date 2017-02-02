На парковках со шлагбаумами в центре столицы изменились тарифы Тарифы Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



У ВДНХ и парка "Сокольники" ночная парковка подешевеет до 50 рублей в первые два часа, далее – бесплатно. Стоимость дневной парковки не изменится: 50 рублей в час в будни и 100 рублей в час в выходные. На Хамовническом Валу и улице Полбина появятся новые парковки, доступные по месячному абонементу. Таким образом, у местных жителей появятся недорогие ночные охраняемые парковки, а дворы освободятся, считают в департаменте.



В конце прошлого года блогер Иван Ежиков обратил внимание на плохую охрану и содержание плоскостных парковок. По его данным, примерно четверть плоскостных парковок – На плоскостных парковках со шлагбаумами изменились тарифы. Цена зависит от расположения парковки и времени суток, сообщает Департамента транспорта. В центре Москвы и возле деловых объектов парковки с 10:00 до 22:00 стоят 50 рублей в час. Ночью парковка в первые два часа стоит 50 рублей в час, далее – бесплатно.У ВДНХ и парка "Сокольники" ночная парковка подешевеет до 50 рублей в первые два часа, далее – бесплатно. Стоимость дневной парковки не изменится: 50 рублей в час в будни и 100 рублей в час в выходные. На Хамовническом Валу и улице Полбина появятся новые парковки, доступные по месячному абонементу. Таким образом, у местных жителей появятся недорогие ночные охраняемые парковки, а дворы освободятся, считают в департаменте.В конце прошлого года блогер Иван Ежиков обратил внимание на плохую охрану и содержание плоскостных парковок. По его данным, примерно четверть плоскостных парковок – пустыри . Другие парковки разломаны и разграблены, а оставшиеся охраняют не круглосуточно.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 декабря 2016 г. Москва тратит деньги на несуществующие и разграбленные парковки

По адресам десяти "охраняемых" парковок находятся другие объекты или пустыри. Еще десяток парковок разграблены. Оставшиеся двадцать, большей частью неработающие парковки у ТПУ, охраняются не круглосуточно.

