Северный вестибюль станции "Кутузовская" закроется до мая

Северный вестибюль станции "Кутузовская" (первый вагон из центра) закроется на реконструкцию с 18 февраля по 1 мая, сообщает пресс-служба московского метро. На станции укрепят несущие конструкции и фундамент, обновят инженерные системы и кабельные сети. Появятся новые турникеты, указатели и кассы.
Работы проводятся в рамках реконструкции Филевской линии метро. Пассажиры смогут пользоваться южным вестибюлем и входом на станцию "Кутузовская" Московского центрального кольца. Напомним, ранее на ремонт закрылся северный вестибюль станции "Спортивная"
Сокольнической линии.