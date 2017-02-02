Северный вестибюль станции "Кутузовская" закроется до мая

11 февраля 2017 г. Северный вестибюль станции "Спортивная" закрывается на реставрацию с 13 февраля

В вестибюле полностью обновят полы и стены, установят современные турникеты, благоустроят кассовую зону, на здании уложат новую кровлю. На время реконструкции доступен южный вестибюль станции.