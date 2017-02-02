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Северный вестибюль станции "Кутузовская" закроется до мая
15 февраля 2017 г. | Время публикации 12:41
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Северный вестибюль станции "Кутузовская" (первый вагон из центра) закроется на реконструкцию с 18 февраля по 1 мая, сообщает пресс-служба московского метро. На станции укрепят несущие конструкции и фундамент, обновят инженерные системы и кабельные сети. Появятся новые турникеты, указатели и кассы.

Работы проводятся в рамках реконструкции Филевской линии метро. Пассажиры смогут пользоваться южным вестибюлем и входом на станцию "Кутузовская" Московского центрального кольца. Напомним, ранее на ремонт закрылся северный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии.
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