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Суд отказался ужесточать приговор сыну вице-президента "ЛУКОЙЛ"
15 февраля 2017 г. | Время публикации 13:54
Рубрики: Общество  
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Руслан Шамсуаров | © РИА Новости / Виталий Белоусов
Мосгорсуд признал законным приговор в отношении сына вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслана Шамсуарова и его друзей по делу о "гонке" на Gelandewagen. Как передает корреспондент "Интерфакса", суд отклонил апелляционное представление прокуратуры, которая просила отменить приговор как излишне мягкий и назначить фигурантам наказание, связанное с лишением свободы.

17 октября 2016 года Гагаринский суд Москвы приговорил к 300 часам обязательных работ сына вице-президента "ЛУКОЙЛа". Его соучастник Виктор Усков также был приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 тыс. рублей. Третий фигурант - водитель Абдувахоб Маджидов, которому ранее мировой судья назначил 200 часов обязательных работ и лишил его прав на четыре месяца - был оправдан. Позже Маджидов был вновь задержан полицией за езду без прав и нарушение ПДД и наказан в административном порядке 10-ю сутками ареста. Прокурор просил отменить приговор как излишне мягкий и отправить дело на новое рассмотрение. По мнению гособвинителя, фигуранты дела действовали согласованно и организованно. По его мнению, осужденным было назначено излишне мягкое наказание за оскорбление представителей власти, они также были незаконно оправданы по статье "Угроза применения насилия в отношении представителей власти".

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Среда, 15 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:54
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