Суд отказался ужесточать приговор сыну вице-президента "ЛУКОЙЛ"

3 декабря 2016 г. Прокурор Москвы призвал изолировать от общества участников гонок на Gelandewagen

Владимир Чуриков напомнил, что в Мосгорсуд внесено апелляционное представление прокуратуры на приговор Гагаринского суда Москвы в отношении участников гонок на Gelandewagen.