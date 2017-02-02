Суд отказался ужесточать приговор сыну вице-президента "ЛУКОЙЛ"

Мосгорсуд признал законным приговор в отношении сына вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслана Шамсуарова и его друзей по делу о "гонке" на Gelandewagen. Как передает корреспондент "Интерфакса"
, суд отклонил апелляционное представление прокуратуры, которая просила отменить приговор как излишне мягкий
и назначить фигурантам наказание, связанное с лишением свободы.
17 октября 2016 года Гагаринский суд Москвы приговорил к 300 часам обязательных работ
сына вице-президента "ЛУКОЙЛа". Его соучастник Виктор Усков также был приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 тыс. рублей. Третий фигурант - водитель Абдувахоб Маджидов, которому ранее мировой судья назначил 200 часов обязательных работ и лишил его прав на четыре месяца - был оправдан. Позже Маджидов был вновь задержан
полицией за езду без прав и нарушение ПДД и наказан в административном порядке 10-ю сутками ареста. Прокурор просил отменить приговор как излишне мягкий и отправить дело на новое рассмотрение. По мнению гособвинителя, фигуранты дела действовали согласованно и организованно. По его мнению, осужденным было назначено излишне мягкое наказание за оскорбление представителей власти, они также были незаконно оправданы по статье "Угроза применения насилия в отношении представителей власти".