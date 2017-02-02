Школьник сломал сверстнику кисти рук во время драки Рубрики: Происшествия

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На перемене в школьной раздевалке 13-летний подросток схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку. Через несколько дней после инцидента родители с ребенком обратились в медицинское учреждение, где ему был поставлен предварительный диагноз "переломы нижней трети обеих лучевых костей". Пострадавший находится дома, его жизнь и здоровье вне опасности. По данному факту организована доследственная проверка, полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Следственный комитет проводит проверку по факту драки столичных школьников. Как сообщается на сайте ведомства , инцидент произошел днем 10 февраля в школе на проспекте Вернадского.На перемене в школьной раздевалке 13-летний подросток схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку. Через несколько дней после инцидента родители с ребенком обратились в медицинское учреждение, где ему был поставлен предварительный диагноз "переломы нижней трети обеих лучевых костей". Пострадавший находится дома, его жизнь и здоровье вне опасности. По данному факту организована доследственная проверка, полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.



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