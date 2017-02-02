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Школьник сломал сверстнику кисти рук во время драки
15 февраля 2017 г. | Время публикации 12:05 | Последние изменения 12:38
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту драки столичных школьников. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел днем 10 февраля в школе на проспекте Вернадского.

На перемене в школьной раздевалке 13-летний подросток схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку. Через несколько дней после инцидента родители с ребенком обратились в медицинское учреждение, где ему был поставлен предварительный диагноз "переломы нижней трети обеих лучевых костей". Пострадавший находится дома, его жизнь и здоровье вне опасности. По данному факту организована доследственная проверка, полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
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Среда, 15 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:54
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