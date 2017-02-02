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Мосгордума увеличила пенсионный возраст столичных чиновников до 65 лет
15 февраля 2017 г. | Время публикации 14:26
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Мосгордума на заседании в среду, 15 февраля, приняла закон, который предусматривает увеличение предельного возраста пребывания на государственной службе в Москве до 65 лет, сообщает ТАСС. В настоящее время пенсионный возраст для столичных чиновников наступает в 60 лет. Редактор документа, председатель комиссии городского парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова подчеркнула, что у прокуратуры Москвы и правового управления Мосгордумы никаких претензий к данной инициативе нет.

Документ также предусматривает постепенное увеличение стажа государственной гражданской службы и стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно по полгода от 15,5 до 20 лет. Сейчас минимальный стаж на посту чиновника для получения надбавки к пенсии составляет 12,5 года у мужчин и 10 лет у женщин.

Кроме того, законом предполагается постепенное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных и муниципальных должностей, а также должностей государственной гражданской и муниципальной службы, ежегодно по полгода с 60,5 до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин.
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