Единая на весь московский транспорт сеть Wi-Fi заработает весной

1 декабря 2016 г. Сеть Wi-Fi на всем столичном транспорте получит название MT_FREE

Полное развертывание бесшовной зоны Wi-Fi в Москве завершится к концу первого квартала 2017 года. Единый интернет распространится на метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, а также на МЦК и пригородные электрички.