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Единая на весь московский транспорт сеть Wi-Fi заработает весной
15 февраля 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 14:04
Рубрики: Городская инфраструктура, Метрополитен  
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Поезда на Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской и Кольцевой линиях метро переведены на единую сеть Wi-Fi "Московский транспорт". Пассажиры могут подключиться к МT_FREE и оставаться онлайн на протяжении всего пути в разных видах транспорта, сообщается на сайте мэрии.

Переход на единое название должен завершиться весной. До конца года к единому пространству будут подключены МЦК и пригородные электрички. Ежедневно к сети Wi-Fi в транспорте подключаются до полутора миллионов уникальных пользователей. Переход на единую сеть позволяет новым пользователям регистрироваться в ней только один раз. После этого можно пользоваться MT_FREE в разных видах транспорта без идентификации через SMS.

Кроме того, у пассажиров столичного метро появилась возможность звонить и принимать звонки во всех поездах. Об этом сообщил директор МТС в московском регионе Игорь Егоров, которого цитирует агентство "Москва". Теперь принимать звонки и пользоваться интернетом можно не только в холлах, на эскалаторах и в переходах, но и непосредственно в вагонах метро.

А до конца первого квартала пассажиры смогут подключить платную услугу "Как дома" и пользоваться интернетом на нескольких видах общественного транспорта без авторизации и рекламы. Об этом сообщил РИАМО генеральный директор MaximaTeleсom Борис Вольпе. По его словам, в дальнейшем сервис бесшовного интернета может быть переведен на другие языки, помимо русского и английского.

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