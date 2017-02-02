Болельщики и волонтеры во время ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Столичные власти решили, что все зрители и волонтеры Чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций, который состоится уже этим летом, смогут во время проведения турниров бесплатно передвигаться на городском общественном транспорте. Об этом на своей странице в Twitter
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Идея сделать для зрителей бесплатный проезд обсуждалась в московском правительстве больше года. Чиновники также планировали связать между собой аэропорты, стадионы, зону проведения официального фестиваля болельщиков FIFA и гостиницы, где будут проживать наиболее важные гости, команды и судьи, специализированными выделенными полосами
, которые бы запускались за три часа до и в течение трех часов после игр.
В декабре прошлого года глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказывал порталу мэрии, что проект единого проездного для болельщиков и волонтеров будет представлен в апреле 2017 года. Предполагается, что в билеты на матчи будет интегрирован специальный чип
, который будет действовать на маршрутах спортивных соревнований. Волонтеры и аккредитованные лица для бесплатного проезда получат бесконтактные билеты "Ультралайт".