Болельщики и волонтеры во время ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

6 июля 2015 г. Обладатели билетов на матчи чемпионата мира-2018 получат право бесплатного проезда

А футбольные команды будут передвигаться по выделенным полосам, которые свяжут между собой аэропорты, стадионы, зону проведения фестиваля болельщиков FIFA и гостиницы. Работать они будут в определенное время.