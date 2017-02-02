Uber начнет тестировать сервис по доставке еды в столице

Служба заказа такси через приложение Uber начнет доставлять еду из ресторанов UberEats. Как сообщает газета "Ведомости"
, сервис первоначально будет действовать в пределах Садового кольца и в северо-западных районах столицы. UberEats работает с 2014 года и охватывает более 20 стран, включая США, государства Европы и Юго-Восточной Азии.
На первом этапе основными партнерами UberEats должны стать BurgerKing и "Шоколадница", в дальнейшем к сети подключатся рестораны "Простые вещи" на Большой Никитской, "Никола Тесла", "Киану", Ulliams и LavkaLavka. Если тестирование пройдет успешно, через месяц к UberEats подключатся и другие рестораны Ginza project.