Uber начнет тестировать сервис по доставке еды в столице Рубрики: Общество

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На первом этапе основными партнерами UberEats должны стать BurgerKing и "Шоколадница", в дальнейшем к сети подключатся рестораны "Простые вещи" на Большой Никитской, "Никола Тесла", "Киану", Ulliams и LavkaLavka. Если тестирование пройдет успешно, через месяц к UberEats подключатся и другие рестораны Ginza project.



Служба заказа такси через приложение Uber начнет доставлять еду из ресторанов UberEats. Как сообщает газета "Ведомости" , сервис первоначально будет действовать в пределах Садового кольца и в северо-западных районах столицы. UberEats работает с 2014 года и охватывает более 20 стран, включая США, государства Европы и Юго-Восточной Азии.На первом этапе основными партнерами UberEats должны стать BurgerKing и "Шоколадница", в дальнейшем к сети подключатся рестораны "Простые вещи" на Большой Никитской, "Никола Тесла", "Киану", Ulliams и LavkaLavka. Если тестирование пройдет успешно, через месяц к UberEats подключатся и другие рестораны Ginza project.



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