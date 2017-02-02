На оператора Wi-Fi в метро пожаловались из-за порнографии и экстремизма в интернете Метрополитен Рубрики: Общество

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"Существуют веб-фильтры и публичные прокси-серверы, которые проверяют и отсекают интернет-страницы, на которых находится опасное для несовершеннолетних содержимое. Однако они почему-то не используются на беспроводных точках доступа в московском метрополитене", - цитирует выдержку из документа



В компании "МаксимаТелеком", которая является оператором единого Wi-Fi в метро, подобные обвинения отвергают. В организации подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с Роскомнадзором и "оперативно реагируют на все предложения и законные требования регулятора". При этом ограничивать доступ к некоторым страницам по собственной воле оператор попросту не имеет права. Что касается рекламы с пометкой "18+", в компании объяснили, что ограничение относится не к самому ролику, а к товару или услуге, который он рекламирует.



В Общественной палате РФ считают, что подобная жалоба не имеет смысла из-за несовершенства закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Представитель ОП Кристина Потупчик в беседе с газетой отметила, что сейчас виды вредной для детей информации в России определены очень широко и расплывчато, и "прокурор с фантазией сможет найти нужные для штрафа страницы, даже если перекрыть половину интернета". Вместо того, чтобы писать письма Собянину, Потупчик предлагает внести изменения в закон так, чтобы его "стало возможно соблюдать как согласно букве, так и согласно смыслу". Русский академический фонд, председателем которого является Роман Путин (двоюродный племянник президента России), обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с жалобой на интернет в столичном метро. В заявлении говорится, что доступность Wi-Fi в подземке приводит к тому, что сетью пользуются для поиска порнографических и экстремистских материалов, а также контента, пропагандирующего употребление наркотиков. Кроме того, вся эта информация не скрыта от глаз несовершеннолетних, а при авторизации сеть нередко демонстрирует рекламу с пометкой "18+", считают общественники."Существуют веб-фильтры и публичные прокси-серверы, которые проверяют и отсекают интернет-страницы, на которых находится опасное для несовершеннолетних содержимое. Однако они почему-то не используются на беспроводных точках доступа в московском метрополитене", - цитирует выдержку из документа "Коммерсант" . Директор фонда Олег Казенков попросил Собянина разобраться в ситуации и обеспечить невозможность доступа детей к порнографическим и экстремистским материалам.В компании "МаксимаТелеком", которая является оператором единого Wi-Fi в метро, подобные обвинения отвергают. В организации подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с Роскомнадзором и "оперативно реагируют на все предложения и законные требования регулятора". При этом ограничивать доступ к некоторым страницам по собственной воле оператор попросту не имеет права. Что касается рекламы с пометкой "18+", в компании объяснили, что ограничение относится не к самому ролику, а к товару или услуге, который он рекламирует.В Общественной палате РФ считают, что подобная жалоба не имеет смысла из-за несовершенства закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Представитель ОП Кристина Потупчик в беседе с газетой отметила, что сейчас виды вредной для детей информации в России определены очень широко и расплывчато, и "прокурор с фантазией сможет найти нужные для штрафа страницы, даже если перекрыть половину интернета". Вместо того, чтобы писать письма Собянину, Потупчик предлагает внести изменения в закон так, чтобы его "стало возможно соблюдать как согласно букве, так и согласно смыслу".



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