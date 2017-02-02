]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
февраля
pda
Поиск
Архив

На оператора Wi-Fi в метро пожаловались из-за порнографии и экстремизма в интернете
15 февраля 2017 г. | Время публикации 13:13
Рубрики: Общество, Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Русский академический фонд, председателем которого является Роман Путин (двоюродный племянник президента России), обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с жалобой на интернет в столичном метро. В заявлении говорится, что доступность Wi-Fi в подземке приводит к тому, что сетью пользуются для поиска порнографических и экстремистских материалов, а также контента, пропагандирующего употребление наркотиков. Кроме того, вся эта информация не скрыта от глаз несовершеннолетних, а при авторизации сеть нередко демонстрирует рекламу с пометкой "18+", считают общественники.

"Существуют веб-фильтры и публичные прокси-серверы, которые проверяют и отсекают интернет-страницы, на которых находится опасное для несовершеннолетних содержимое. Однако они почему-то не используются на беспроводных точках доступа в московском метрополитене", - цитирует выдержку из документа "Коммерсант". Директор фонда Олег Казенков попросил Собянина разобраться в ситуации и обеспечить невозможность доступа детей к порнографическим и экстремистским материалам.

В компании "МаксимаТелеком", которая является оператором единого Wi-Fi в метро, подобные обвинения отвергают. В организации подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с Роскомнадзором и "оперативно реагируют на все предложения и законные требования регулятора". При этом ограничивать доступ к некоторым страницам по собственной воле оператор попросту не имеет права. Что касается рекламы с пометкой "18+", в компании объяснили, что ограничение относится не к самому ролику, а к товару или услуге, который он рекламирует.

В Общественной палате РФ считают, что подобная жалоба не имеет смысла из-за несовершенства закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Представитель ОП Кристина Потупчик в беседе с газетой отметила, что сейчас виды вредной для детей информации в России определены очень широко и расплывчато, и "прокурор с фантазией сможет найти нужные для штрафа страницы, даже если перекрыть половину интернета". Вместо того, чтобы писать письма Собянину, Потупчик предлагает внести изменения в закон так, чтобы его "стало возможно соблюдать как согласно букве, так и согласно смыслу".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В общественном транспорте Москвы заработала единая зона Wi-Fi
11 октября 2016 г.
В общественном транспорте Москвы заработала единая зона Wi-Fi
Теперь для подключения к бесплатному интернету, как в метро, так и в наземном транспорте, достаточно один раз пройти идентификацию. Смена вида транспорта переподключения не потребует.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.02.2017   13:59
4
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 15 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:54
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>