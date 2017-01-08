На следующей неделе в столицу вернутся морозы Рубрики: Погода

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Ощутимое похолодание ожидается в среду, 18 января, когда даже в дневные часы столбики термометров будут находиться ниже отметки в 10 градусов мороза (по области до минус 13). В четверг в ночные часы синоптики обещают 10-12 градусов мороза, по области до минус 15, днем минус 7-9 градусов. "Такая температура вполне комфортна для крещенских купаний", - отметил собеседник агентства.



Погода станет комфортной уже в пятницу, когда выпадет небольшой снег, а днем потеплеет до минус 2 градусов. На следующей неделе в Москве и Подмосковье снова ожидаются морозы. Впрочем, для этого времени года такое явление вполне ожидаемо и будет соответствовать климатической норме, сообщает РИАМО со ссылкой на дежурного синоптика центра погоды "Фобос".Ощутимое похолодание ожидается в среду, 18 января, когда даже в дневные часы столбики термометров будут находиться ниже отметки в 10 градусов мороза (по области до минус 13). В четверг в ночные часы синоптики обещают 10-12 градусов мороза, по области до минус 15, днем минус 7-9 градусов. "Такая температура вполне комфортна для крещенских купаний", - отметил собеседник агентства.Погода станет комфортной уже в пятницу, когда выпадет небольшой снег, а днем потеплеет до минус 2 градусов.



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