Самолет столкнулся с погрузчиком перед вылетом из "Домодедово" Общественный транспорт Рубрики: Происшествия

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Причиной аварии источник назвал "нарушение схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке" - именно экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком.



Аналогичную информацию предоставили в пресс-службе аэропорта. "Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик", - отметил представитель пресс-службы.



В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, а рейс оперативно заменили. Что касается самолета, то у него поврежден закрылок. Более подробной информации о степени повреждений нет. В столичном аэропорту Домодедово перед вылетом из Москвы в Саратов самолет Ан-148 с пассажирами на борту столкнулся с автопогрузчиком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города. По словам собеседника агентства, инцидент произошел еще накануне днем.Причиной аварии источник назвал "нарушение схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке" - именно экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком.Аналогичную информацию предоставили в пресс-службе аэропорта. "Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик", - отметил представитель пресс-службы.В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, а рейс оперативно заменили. Что касается самолета, то у него поврежден закрылок. Более подробной информации о степени повреждений нет.



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