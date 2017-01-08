]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
января
pda
Поиск
Архив

Метель с сильным ветром в Москве будет продолжаться в течение ближайших часов
15 января 2017 г. | Время публикации 09:01
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся примерно до 11:00 воскресенья, 15 января. В столице ожидается снег, метель, а также сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства.

В таких условиях возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, а также повышенное количество аварий на дорогах в связи со сложной управляемостью транспортных средств и плохой видимостью.

МЧС рекомендует пешеходам при усилении ветра обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителям же необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.01.2017   13:30
1
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 15 января 2017 г. // Последняя новость 12:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>