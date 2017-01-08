Метель с сильным ветром в Москве будет продолжаться в течение ближайших часов Рубрики: Погода

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В таких условиях возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, а также повышенное количество аварий на дорогах в связи со сложной управляемостью транспортных средств и плохой видимостью.



МЧС рекомендует пешеходам при усилении ветра обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителям же необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Столичное управление МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся примерно до 11:00 воскресенья, 15 января. В столице ожидается снег, метель, а также сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства.В таких условиях возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, а также повышенное количество аварий на дорогах в связи со сложной управляемостью транспортных средств и плохой видимостью.МЧС рекомендует пешеходам при усилении ветра обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителям же необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.



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