СК заинтересовался гибелью молодого человека, упавшего с небоскреба в "Москва-Сити"

Столичные следователи начали проверки по факту гибели 18-летнего парня, который упал со смотровой площадки, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на пресс-службу городского управления СК РФ. Тело молодого человека накануне вечером обнаружили
прохожие.
По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшего не было - все травмы характерны для падения с большой высоты. Пострадавший скончался на месте.
В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах заявил, что молодому человеку 19 лет, а не 18. Он находился в ресторане башни "Федерация", однако в какой-то момент встал из-за стола, подошел к окну и бросился вниз. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников погибшего и очевидцев трагедии.