СК заинтересовался гибелью молодого человека, упавшего с небоскреба в "Москва-Сити"

14 января 2017 г. Постоялец гостиницы упал с 83 этажа здания международного комплекса "Москва Сити"

Мужчина упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око" на припаркованный внизу Mercedes-Benz G-Wagen. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.