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СК заинтересовался гибелью молодого человека, упавшего с небоскреба в "Москва-Сити"
15 января 2017 г. | Время публикации 11:33
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Столичные следователи начали проверки по факту гибели 18-летнего парня, который упал со смотровой площадки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского управления СК РФ. Тело молодого человека накануне вечером обнаружили прохожие.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшего не было - все травмы характерны для падения с большой высоты. Пострадавший скончался на месте.

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах заявил, что молодому человеку 19 лет, а не 18. Он находился в ресторане башни "Федерация", однако в какой-то момент встал из-за стола, подошел к окну и бросился вниз. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников погибшего и очевидцев трагедии.
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