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В метро в 2017 году появятся 24 поезда "Москва" с USB-зарядками
15 января 2017 г. | Время публикации 14:46 | Последние изменения 14:47
Рубрики: Метрополитен  
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В рамках обновления подвижного состава в столичном метрополитене будут введены в эксплуатацию 24 восьмивагонных состава нового поколения "Москва", сообщается на сайте подземки. Напомним, название для нового поезда ранее выбрали сами горожане на портале "Активный гражданин".

Ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов, которые заменят подвижной состав на самой загруженной линии подземки - Таганско-Краснопресненской. Новые составы на 15 процентов вместительнее прежних и способны перевозить до двух тысяч человек. Дверные проемы для удобства пассажиров увеличены до 1,4 метра, а между вагонами организован сквозной проход.

"Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50 процентов экономичнее обычных. Отличительной особенностью вагонов 765-ой серии является тихий и плавный ход", - отметили в подземке. В составах "Москва" выделяется и другое нововведение - интерактивные схемы линий метрополитена и USB-розетки для зарядки гаджетов.
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