Неизвестный мужчина открыл стрельбу на севере столицы Рубрики: Криминал

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Инцидент произошел возле дома номер 1 по улице Петрозаводская. После того, как мужчина произвел несколько выстрелов, он скрылся на автомобиле марки BMW черного цвета. Для розыска и задержания злоумышленника в городе был объявлен план "Перехват".



В пресс-службе столичного управления полиции уточнили, что стрельба стала следствием потасовки между двумя мужчинами. Один из них в ходе ссоры достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в ногу. Пострадавший после оказания медпомощи был отпущен домой. При этом в полиции заявили, что преступник скрылся на автомобиле Toyota. В ночь на воскресенье, 15 января, неизвестный мужчина открыл стрельбу на севере столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, преступнику удалось сбежать до приезда правоохранителей.Инцидент произошел возле дома номер 1 по улице Петрозаводская. После того, как мужчина произвел несколько выстрелов, он скрылся на автомобиле марки BMW черного цвета. Для розыска и задержания злоумышленника в городе был объявлен план "Перехват".В пресс-службе столичного управления полиции уточнили, что стрельба стала следствием потасовки между двумя мужчинами. Один из них в ходе ссоры достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в ногу. Пострадавший после оказания медпомощи был отпущен домой. При этом в полиции заявили, что преступник скрылся на автомобиле Toyota.



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