В Москве за сегодня выпадет более 20 процентов месячной нормы осадков Рубрики: Погода

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Температурный режим на 7-9 градусов превышает климатическую норму из-за волнового атмосферного фронта. Тепло, впрочем, продержится недолго: в ночь на понедельник осадки прекратятся, а температура понизится: в столице днем ожидается минус 2-4 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до минус 7. Снегопад в московском регионе, который начался в ночь на воскресенье, продлится весь день и принесет более 20 процентов от месячной нормы осадков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос". Всего ожидается 7-9 миллиметров осадков при месячной норме в 42 миллиметра.Температурный режим на 7-9 градусов превышает климатическую норму из-за волнового атмосферного фронта. Тепло, впрочем, продержится недолго: в ночь на понедельник осадки прекратятся, а температура понизится: в столице днем ожидается минус 2-4 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до минус 7.



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