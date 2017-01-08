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Около 250 человек эвакуировали с рынка на Ленинградском шоссе после сообщения о бомбе
15 января 2017 г. | Время публикации 17:05
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Из здания рынка на Ленинградском шоссе были эвакуированы около 250 человек после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенном там взрывном устройстве. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в полиции.

В данный момент в здании Ленинградского рынка работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Проводится разведка и осмотр помещений.

Информацию об эвакуации рынка подтвердили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД. По словам представителя полиции, на торговой площадке был обнаружен подозрительный бесхозный предмет. Согласно официальным оценкам правоохранителей, из здания было эвакуировано 300 человек.
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