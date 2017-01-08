Около 250 человек эвакуировали с рынка на Ленинградском шоссе после сообщения о бомбе

Из здания рынка на Ленинградском шоссе были эвакуированы около 250 человек после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенном там взрывном устройстве. Об этом "Интерфаксу"
сообщил источник в полиции.
В данный момент в здании Ленинградского рынка работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Проводится разведка и осмотр помещений.
Информацию об эвакуации рынка подтвердили агентству "Москва"
в пресс-службе столичного управления МВД. По словам представителя полиции, на торговой площадке был обнаружен подозрительный бесхозный предмет. Согласно официальным оценкам правоохранителей, из здания было эвакуировано 300 человек.