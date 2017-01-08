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Самая длинная в столичном регионе железная дорога для детей откроется в парке "Сказка" в Крылатском
15 января 2017 г. | Время публикации 09:46
Рубрики: Развлечения  
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Самая длинная детская железная дорога в регионе появится этим летом на территории парка "Сказка" в Крылатском. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, шестикилометровую дорогу с интерактивными семафорами и декоративными тоннелями начнут строить весной, она пройдет по всей территории парка, в том числе через клоунариум, "Хаски-лэнд" и геологический музей "Волшебная пещера".

Сам детский состав будет стилизован под поезд начала ХХ века и рассчитан на 60 человек. Он будет курсировать в режиме автопилота, а специалисты смогут управлять составом дистанционно из кабин на территории парка. В то же время каждый сможет примерить на себя роль машиниста. Кроме того, во время прогулки гиды расскажут о тонкостях профессии машиниста, а также об истории железных дорог России.
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