Самая длинная в столичном регионе железная дорога для детей откроется в парке "Сказка" в Крылатском

Самая длинная детская железная дорога в регионе появится этим летом на территории парка "Сказка" в Крылатском. Как сообщается на официальном портале
мэра и правительства столицы, шестикилометровую дорогу с интерактивными семафорами и декоративными тоннелями начнут строить весной, она пройдет по всей территории парка, в том числе через клоунариум
, "Хаски-лэнд" и геологический музей
"Волшебная пещера".
Сам детский состав будет стилизован под поезд начала ХХ века и рассчитан на 60 человек. Он будет курсировать в режиме автопилота, а специалисты смогут управлять составом дистанционно из кабин на территории парка. В то же время каждый сможет примерить на себя роль машиниста. Кроме того, во время прогулки гиды расскажут о тонкостях профессии машиниста, а также об истории железных дорог России.