Самая длинная в столичном регионе железная дорога для детей откроется в парке "Сказка" в Крылатском

31 октября 2016 г. Первый клоунариум откроется в парке "Сказка" в декабре

В программу клоунариума войдут цирковые шоу, интерактивные игры, розыгрыши и конкурсы. До конца ноября в парке заработает крытый каток и катания на тройках и собачьих упряжках. А с наступлением зимы откроется музей самовара.