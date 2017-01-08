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В Подмосковье создадут заказник для защиты редких птиц и бабочек
15 января 2017 г. | Время публикации 17:00
Рубрики: Экология  
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В Сергиево-Посадском районе Подмосковья будет создан заказник "Попово болото и озеро", где можно будет встретить редких бабочек и птиц, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Московской области. Площадь заказника составит 825 гектаров.

"На территории будущего заказника обнаружены семь видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области, в том числе черный коршун и несколько видов бабочек. Объектом особой охраны станет также крупная популяция краснокнижной морошки на Поповом болоте", - отметили в ведомстве.

В настоящий момент на этой территории проводятся самовольные вырубки деревьев, езда на квадроциклах. Кроме того, дачники сбрасывают в озеро неочищенные сточные воды. "Режим особой охраны здесь необходимо ввести как можно скорее", - подчеркнули в министерстве.
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