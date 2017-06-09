15 июня стало самым холодным днем за последние 113 лет Рубрики: Погода

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Метеоролог отметил, что температура днем 15 июня будет достигать десяти градусов тепла, ближайшее потепление ожидается на четыре дня - с 17 до 20 июня. "Дневная температура на эти дни будет соответствовать 20 градусам тепла, однако после 20 июня придет новый циклон из Исландии", - пояснил Цыганков, уточнив, что в связи с этим столицу вновь ожидает похолодание и дожди. Ранее столичные спасатели заявили, что летом москвичей ждет около 30 подходящих для купания дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов. Из них на выходные придется



15 июня 2017 года стало самым холодным днем в столице за последние 113 лет. Как заявил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, ситуация с аномально низкой температурой в середине июня последний раз была в 1904 году.Метеоролог отметил, что температура днем 15 июня будет достигать десяти градусов тепла, ближайшее потепление ожидается на четыре дня - с 17 до 20 июня. "Дневная температура на эти дни будет соответствовать 20 градусам тепла, однако после 20 июня придет новый циклон из Исландии", - пояснил Цыганков, уточнив, что в связи с этим столицу вновь ожидает похолодание и дожди. Ранее столичные спасатели заявили, что летом москвичей ждет около 30 подходящих для купания дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов. Из них на выходные придется только девять



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В июле ожидается 17 дней, когда температура прогреется выше 25 градусов, в августе - 13 дней. Из них на выходные придется только девять. Сейчас температура водоемов не превышает 18 градусов, впрочем, желающие искупаться все же находятся.

