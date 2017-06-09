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15 июня стало самым холодным днем за последние 113 лет
15 июня 2017 г. | Время публикации 13:02 | Последние изменения 13:55
Рубрики: Погода  
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STORMnews.ru
15 июня 2017 года стало самым холодным днем в столице за последние 113 лет. Как заявил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, ситуация с аномально низкой температурой в середине июня последний раз была в 1904 году.

Метеоролог отметил, что температура днем 15 июня будет достигать десяти градусов тепла, ближайшее потепление ожидается на четыре дня - с 17 до 20 июня. "Дневная температура на эти дни будет соответствовать 20 градусам тепла, однако после 20 июня придет новый циклон из Исландии", - пояснил Цыганков, уточнив, что в связи с этим столицу вновь ожидает похолодание и дожди. Ранее столичные спасатели заявили, что летом москвичей ждет около 30 подходящих для купания дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов. Из них на выходные придется только девять.

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Четверг, 15 июня 2017 г. // Последняя новость 13:57
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