1418 свечей зажгут 22 июня на Крымской набережной Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Департамент культуры города Москвы



Все желающие смогут зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дней войны. На площадке будут присутствовать хранители огня, которые расскажут посетителям о тех временах. Первую свечу в 21:30 зажжет участник Великой Отечественной войны, а последнюю, посвященную последнему дню войны - правнук одного из участников.



Сбор участников состоится в 19:00, а в 20:00 зрители увидят музыкально-драматический спектакль "Будем жить". Свечи будут гореть до полуночи 23 июня. В ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной пройдет акция "Линия памяти". Там создадут инсталляцию из 1418 свечей - в память о каждом дне Великой Отечественной войны, сообщается на сайте столичной мэрии Все желающие смогут зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дней войны. На площадке будут присутствовать хранители огня, которые расскажут посетителям о тех временах. Первую свечу в 21:30 зажжет участник Великой Отечественной войны, а последнюю, посвященную последнему дню войны - правнук одного из участников.Сбор участников состоится в 19:00, а в 20:00 зрители увидят музыкально-драматический спектакль "Будем жить". Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.



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