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Проект Рублево-Архангельской линии метро могут разработать до конца года
15 июня 2017 г. | Время публикации 08:26
Рубрики: Метрополитен  
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Проект планировки новой линии метрополитена от станции "Шелепиха" в Рублево-Архангельское планируется подготовить до конца года. Об этом сообщает портал M24.ru со ссылкой на Москомархитектуру.

Новая линия будет включать в себя семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Линия пройдет от Пресненского района до района Кунцево, а также затронет территории подмосковного Красногорска. Точных сроков по утверждению проекта новой линии метрополитена пока нет. Первый участок Третьего пересадочного контура, включающий станцию "Шелепиха", должны открыть в этом году ко Дню города.

Разговоры о строительстве метро до Рублево-Архангельского возникли еще несколько лет назад в связи с планами застройки этого микрорайона Новой Москвы. Изначально там предполагалось создать "город миллионеров", потом, по предложению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, – Международный финансовый центр. Со временем обе идеи потеряли свою актуальность.

По новому проекту планировки, утвержденному в 2015 году, Рублево-Архангельское станет обычным современным районом, где будет превалировать жилая застройка. Офисно-деловые объекты тоже будут, но их доля существенно сократилась. Что касается метро, то до Рублево-Архангельского предлагали продлить Филевскую линию от станции "Кунцевская".

Затем это направление выпало из перспективных планов строительства метро из-за отсутствия денег. В 2014 году мэрия предложила стать инвестором Сбербанку, который является основным собственником земель в Рублево-Архангельском. Весной прошлого года Марат Хуснуллин говорил, что метро туда может прийти после 2020 года.
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