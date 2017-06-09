Проект Рублево-Архангельской линии метро могут разработать до конца года

7 октября 2016 г. Рублево-Архангельская линия появится на карте московского метро

В перспективе в Рублево-Архангельскую ветку будет преобразован участок третьего пересадочного контура от "Шелепихи" до "Делового центра". На первом этапе этот отрезок будет работать совместно с Калининско-Солнцевской линией.