Семеро туристов из Китая упали с эскалатора московского метро из-за обморока соотечественницы Рубрики: Происшествия

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По его словам, дежурный по эскалатору своевременно отключил эскалатор. Сотрудники УВД на метрополитене отвели всех пострадавших в комнату полиции, а уже затем вызвали им скорую помощь. "По данным медиков, два человека получили черепно-мозговую травму, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них помощь не потребовалась", - рассказал Мышляев. Об инциденте сообщили в прокуратуру на Московском метрополитене. Ранее источник Семеро туристов из Китая упали на эскалаторе московской станции метро "Площадь Революции" из-за обморока одной из женщин. Инцидент произошел около 14:40. Женщине из туристической группы стало плохо, она упала в обморок, задев по инерции остальных соотечественников, сообщил ТАСС официальный представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.По его словам, дежурный по эскалатору своевременно отключил эскалатор. Сотрудники УВД на метрополитене отвели всех пострадавших в комнату полиции, а уже затем вызвали им скорую помощь. "По данным медиков, два человека получили черепно-мозговую травму, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них помощь не потребовалась", - рассказал Мышляев. Об инциденте сообщили в прокуратуру на Московском метрополитене. Ранее источник агентства "Москва" в правоохранительных органах сообщал, что туристы упали с эскалатора при попытке сделать селфи.



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