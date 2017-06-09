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Семеро туристов из Китая упали с эскалатора московского метро из-за обморока соотечественницы
15 июня 2017 г. | Время публикации 18:21 | Последние изменения 20:36
Рубрики: Происшествия  
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Семеро туристов из Китая упали на эскалаторе московской станции метро "Площадь Революции" из-за обморока одной из женщин. Инцидент произошел около 14:40. Женщине из туристической группы стало плохо, она упала в обморок, задев по инерции остальных соотечественников, сообщил ТАСС официальный представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, дежурный по эскалатору своевременно отключил эскалатор. Сотрудники УВД на метрополитене отвели всех пострадавших в комнату полиции, а уже затем вызвали им скорую помощь. "По данным медиков, два человека получили черепно-мозговую травму, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них помощь не потребовалась", - рассказал Мышляев. Об инциденте сообщили в прокуратуру на Московском метрополитене. Ранее источник агентства "Москва" в правоохранительных органах сообщал, что туристы упали с эскалатора при попытке сделать селфи.
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Четверг, 15 июня 2017 г. // Последняя новость 20:36
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