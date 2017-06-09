Общественный транспорт будет работать дольше в период Кубка конфедераций

14 июня 2017 г. Движение вблизи стадиона "Спартак" ограничат на пять дней из-за Кубка конфедераций

Ограничения движения будут распространены на проезд Стратонавтов и ряд других улиц в районе стадиона "Спартак". Они будут действовать в период проведения Кубка конфедераций 18, 19, 21 и 25 июня, а также 2 июля.