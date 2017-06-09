Общественный транспорт будет работать дольше в период Кубка конфедераций

Транспортный комплекс российской столицы полностью готов к проведению матчей Кубка конфедераций в Москве, заявил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Его цитирует РИА "Новости"
.
"Подводя итог комплекса мероприятий, которые были в правительстве Москвы, связанные с подготовкой и проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира, хочу сказать, что не только транспортная инфраструктура, но и наша спортивная инфраструктура полностью готовы к проведению данных соревнований", — сказал Ликсутов, отметив, что при подготовке уделялось большое внимание вопросам безопасности и антитеррористической защищенности.
Он также отметил, что на период проведения кубка продлевается работа "Аэроэкспрессов", пригородных поездов и 18 наземных маршрутов, которые обслуживают это спортивное мероприятие. Пригородные железнодорожные компании продлят работу на два часа, наземный транспорт будет работать "почти на четыре часа больше, чем обычно". Кроме того, инфраструктуру, задействованную в проведении мероприятий, будут обслуживать пять компаний такси. Руководитель департамента отметил, что аккредитация еще не завершена, таксомоторные компании могут успеть получить разрешение.
В свою очередь, глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, которого цитирует "Интерфакс"
, заявил, что за передвижением болельщиков будут круглосуточно следить в онлайн-режиме.
"На базе нашего ситуационного центра в период Кубка конфедераций организован региональный центр управления пассажирскими перевозками. Здесь будет сводиться вся информация об автобусах с болельщиками и такси, задействованных в перевозке", - сказал Юрьев, уточнив, что центр будет информировать участников движения об изменениях на дорогах и "оперативно реагировать на все ситуации". "Кроме того, мы будем раздавать специальные листовки на автозаправках, находящихся рядом со стадионом "Спартак", - заявил он.
Напомним, 17 июня столичные власти введут временную выделенную полосу
на Волоколамском шоссе, рядом с которым располагается футбольный стадион "Открытие-Арена". Временная полоса от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города. Выделенная полоса на Ленинградском шоссе также перейдет на ежедневный режим работы. Схема движения в Тушинском тоннеле изменится по направлению в центр: выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый до 2 июля.